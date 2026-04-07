Πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη - Τρεις νεκροί

Απόπειρα ένοπλης επίθεσης σημειώθηκε κοντά στο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή του Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων. Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά.

Σε ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος της Κωνσταντινούπολης αναφέρεται: «Τρία άτομα εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν». Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή.

Reuters

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στην επίθεση, ενώ η αστυνομία έχει επίσης αποκλείσει την κυκλοφορία. Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης του Τουρκίας ανακοίνωσε ότι άμεσα ξεκινάει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος.