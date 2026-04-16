Μακελειό στην Τουρκία: Ο 14χρονος δράστης χορεύει λίγο πριν το ένοπλο χτύπημα στο σχολείο - Βίντεο

«Κόβει την ανάσα» το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τον 14χρονο δράστη του μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία να χορεύει, λίγο πριν πραγματοποιήσει το ένοπλο χτύπημα σκοτώντας εννέα ανθρώπους, οκτώ συμμαθητές του και έναν καθηγητή.

Το βίντεο φέρεται να τραβήχτηκε από συμμαθητές του, λίγο πριν ο 14χρονος μαθητής εισβάλει στο γυμνάσιο της επαρχίας Καχραμάνμαρας στη νότια Τουρκία. Αφού αρχικά πυροβόλησε στον αέρα στο προαύλιο του σχολείου, στη συνέχεια μπήκε στο κτίριο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον μαθητών και προσωπικού, οδηγώντας στον θάνατο εννέα άτομα. Στη συνέχεια, ο δράστης αυτοκτόνησε.

Στο υλικό, ο ανήλικος -ο οποίος φέρεται να ήταν μαθητής της τρίτης γυμνασίου- εμφανίζεται να περπατά ρυθμικά μέσα σε χώρο του σχολείου, σαν να χορεύει.

Σημειώνεται ότι ο 14χρονος μπήκε στο σχολείο με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες, τα οποία φέρεται να πήρε από τον πατέρα του, ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός. Ο πατέρας του δράστη συνελήφθη και κρατείται.

🇹🇷 A middle school student opened fire at a school in southeastern Turkey today, killing 4 people, including a teacher, and wounding 20 others.



The shooter used his father's weapons, hidden in a backpack. He also died.



2 school shootings in 2 days. Turkey is in shock.



Είχε πρότυπο τον μακελάρη Έλιοτ Ρότζερ της Καλιφόρνια

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική αστυνομία, ο ανήλικος δράστης είχε αποτίσει φόρο τιμής στον ‘Ελιοτ Ρότζερ, δράστη μισογυνικής σφαγής στις ΗΠΑ το 2014.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής διεύθυνσης της τουρκικής αστυνομίας.

Ο Αμερικανός Ρότζερ, σε ηλικία 22 ετών, είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα στη Καλιφόρνια, προτού αυτοκτονήσει. Ο 22χρονος εξηγούσε σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από το μακελειό πως θα διέπραττε την επίθεση εν είδει «τιμωρίας» γυναικών που τον απέρριψαν.

Σημειώνεται ότι η χθεσινή ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία είναι η δεύτερη μέσα σε ένα 48ωρο, καθώς την προηγούμενη ημέρα ένας 19χρονος πρώην μαθητής σε άλλο σχολείο σε περιοχή 200 χιλιόμετρα μακριά, άνοιξε πυρ μέσα στο χώρο του σχολείο, τραυματίζοντας 16 άτομα προτού αυτοκτονήσει.