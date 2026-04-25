Καρατόμησε τον υφυπουργό Παιδείας ο Ερντογάν, μετά τις δύο πολύνεκρες επιθέσεις σε σχολεία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ μετά τις δύο ένοπλες και πολύνεκρες επιθέσεις σε σχολεία μέσα στον Απρίλιο, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.



Οκτώ μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν όταν έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ σε σχολείο του Καχραμάνμαρας.



Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα και ήταν γιος πρώην διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη.



Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο παλιό του λύκειο και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ποιος είναι ο αντικαταστάτης

Βάσει του προεδρικού διατάγματος, ο υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.



Οι δύο επιθέσεις προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη και ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει περιορισμούς στην οπλοκατοχή.