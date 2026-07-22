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Μέτσοβο: 50χρονος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μέσα στο σπίτι του

Θλίψη στην τοπική κοινωνία – Τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ / Αρχείου EUROKINISSI
Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ / Αρχείου EUROKINISSI
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

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Θλίψη έχει προκαλέσει στο Μέτσοβο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 50χρονου άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, με τους οικείους του να καλούν άμεσα σε βοήθεια. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν και διαπίστωσαν τον θάνατό του, σύμφωνα με το epiruspost.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν φέρεται να αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

Από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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