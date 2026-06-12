Ισχυρή καταιγίδα σάρωσε την Κοζάνη: Δρόμοι έγιναν ποτάμια - Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Πέμπτης (11/6) περιοχές της Κοζάνης, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικά προβλήματα από τον τεράστιο όγκο νερού που έπεσε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το έντονο καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 22:00, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές του Ελλησπόντου, της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη, αλλά και τον κάμπο του Μαυροδενδρίου, όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες επιπτώσεις από τη σφοδρή βροχόπτωση, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του kozan.gr.

Πλημμύρισαν δρόμοι

Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου σημειώθηκαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, με ορμητικά νερά, λάσπες και φερτά υλικά να καταλήγουν σε δρόμους και χαμηλά σημεία του οικισμού.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στη γέφυρα της περιοχής, η οποία πλημμύρισε για ακόμη μία φορά εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της περιοχής της Σαριγκιόλ, όπου οι οικισμοί δέχθηκαν τεράστιους όγκους νερού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Εντυπωσιακά ύψη βροχής

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έως τις 23:00, καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής:

Κοιλάδα: 85 χιλιοστά

Άγιος Δημήτριος: 60 χιλιοστά

Μαυροδένδρι (κάμπος): 51 χιλιοστά

Οι μετρήσεις αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου, το οποίο εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες και προκάλεσε σημαντική επιβάρυνση στις υποδομές της περιοχής.

Διακοπές ρεύματος και επέμβαση της Πυροσβεστικής

Από την κακοκαιρία δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, καθώς σε αρκετές περιοχές αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης δέχθηκε κλήση για άντληση υδάτων από κατοικία στο Δρέπανο, όπου η εισροή νερού δημιούργησε προβλήματα σε ιδιοκτησία.