Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Πιο αναλυτικά, στην Ασίνη Αργολίδας συνελήφθη 40χρονος, όταν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ι.Χ. φορτηγό όχημά του επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Σε βάρος του επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ.



Στην Καλαμίτσα Καβάλας συνελήφθη 60χρονη αλλοδαπή, καθώς η φωτιά που ξέσπασε στο όχημά της επεκτάθηκε επίσης σε δασική έκταση.



Ιδιαίτερη ήταν η περίπτωση της πυρκαγιάς στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, η οποία κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και οδήγησε στην αποστολή και 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα . Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 48 και 59 ετών, καθώς, σύμφωνα με την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης.



Οι προανακρίσεις για τις τρεις υποθέσεις συνεχίζονται από τα αρμόδια Ανακριτικά Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, από την αρχή του 2026 έως και τις 3 Ιουλίου έχουν επιβληθεί 513 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 619.569,67 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 155 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 142 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 πυρκαγιές από πρόθεση.



Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.