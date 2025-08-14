Στην κυκλοφορία ξανά η Βασιλίσσης Όλγας για τα ΙΧ μετά από χρόνια - Πότε ανοίγει, η ανάρτηση Δούκα

Στην κυκλοφορία για τα ΙΧ επανέρχεται η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Αθήνας, μετά από χρόνια που βρισκόταν σε κατάσταση εργοταξίου, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η Βασιλίσσης Όλγας ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα με στόχο την αποσυμφόρηση του κέντρου, την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Εργασίες ανάπλασης στη Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Φωτό: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Η κυκλοφορία στην Βασιλίσσης Όλγας είχε σταματήσει από το 2020, όταν και εντάχθηκε πιλοτικά στα μέτρα εφαρμογής του «Μεγάλου Περιπάτου». Αρχικός στόχος, σύμφωνα με το τότε σχέδιο, ήταν να γίνει πεζόδρομος και να αποκλειστεί η πρόσβαση στα ΙΧ.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας/φωτό eurokinissi

Ένα σχέδιο, ωστόσο, που αμφισβητήθηκε από τον Χάρη Δούκα και την δημοτική του παράταξη ήδη από την περίοδο πριν τις δημοτικές εκλογές του 2023. Ο -υποψήφιος τότε- δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε την ανάγκη να επανέλθει στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας, γεγονός που προκάλεσε έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση με τον προκάτοχό του, Κώστα Μπακογιάννη.

Φωτό: EUROKINISSI

Την προεκλογική αυτή θέση έρχεται σήμερα να υλοποιήσει ο Χάρης Δούκας.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του, «ήδη ολοκληρώθηκε ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς, η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο».

«Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές.

Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν.

Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.