Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 - Ποια μέσα επιλέγουν οι πολίτες στην ΕΕ

Πάνω από 2.500 πόλεις και κωμοπόλεις στην Ευρώπη καθώς και 24 πόλεις (Άγιος Δημήτριος, Αλεξανδρούπολη, Άλιμος, Χανιά, Γρεβενά, Κομοτηνή, Κοζάνη, Λαμία, Λάρισα, Παλαιό Φάληρο, Πτολεμαΐδα, Σέρρες, Σκύδρα, Τρίκαλα, Τρίπολη, Αθήνα, Άργος, Δήμος Δυτικής Σάμου. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Μακρυχώρι, Νέα Ορεστιάδα, Ρέθυμνο) στην Ελλάδα, από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025.

H Eυρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μια ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται με στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το φετινό θέμα είναι «Κινητικότητα για Όλους», το οποίο θέτει επίκαιρα στο προσκήνιο την ανάγκη για συστήματα μεταφορών που να είναι προσβάσιμα, οικονομικά προσιτά και δίκαια για όλους και όλες.



Οι δραστηριότητες της εβδομάδας περιλαμβάνουν βόλτες με ποδήλατο, φιλικούς για τους ηλικιωμένους περιπάτους, εκπαίδευση των παιδιών για το πώς να πηγαίνουν στο σχολείο με ασφάλεια, εργαστήρια κατασκευής ανακλαστικών αξεσουάρ που μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων κατά τις μετακινήσεις, περφόρμανς από τοπικούς καλλιτέχνες σε στάσεις λεωφορείων, πρόσκαιρη μετατροπή των δρόμων σε παιχνιδιάρικους χώρους μάθησης, και πολλά άλλα.



Ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε ότι η κινητικότητα δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα και «όλοι αξίζουν ασφαλείς, οικονομικά προσιτές και βιώσιμες μεταφορές». Ο Ευρωπαίος επίτροπος σημειώνει ακόμη ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια όταν πηγαίνουν στην εργασία τους, στο σχολείο, στον γιατρό, ή σε άλλες βασικές υπηρεσίες και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 είναι «η ευκαιρία μας να δείξουμε πώς οι μεταφορές στις πόλεις μας μπορούν να είναι δίκαιες και προσβάσιμες, χωρίς να αφήνουν κανέναν στο περιθώριο».

Eurostat: Αύξηση του μεριδίου αεροπορικών μεταφορών

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2023, το αυτοκίνητο ήταν το κύριο μέσο μεταφοράς επιβατών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμενο από αεροπλάνα, λεωφορεία, πούλμαν ή τρόλεϊ, τρένα και θαλάσσια σκάφη. Τα αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 70,6% των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ, σημειώνοντας μείωση 1,8 ποσοστιαίων μονάδων (π.μ.) σε σύγκριση με το 2022.

Οι μεταφορές με αεροπλάνο αποτελούσαν το 14,7% των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων, σημειώνοντας αύξηση 1,6 π.μ. σε σύγκριση με το 2022. Τα λεωφορεία, τα πούλμαν ή τα τρόλεϊ ακολούθησαν με 7,2% (μείωση 0,2 π.μ.), τα τρένα αντιπροσώπευαν το 7,1% (αύξηση 0,3 π.μ.) και τα θαλάσσια σκάφη το 0,4% (σταθερό σε σύγκριση με το 2022).



Τα υψηλότερα μερίδια μεταφοράς αυτοκινήτων καταγράφηκαν στη Λιθουανία (85,7% των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων), την Ολλανδία (77,1%) και τη Φινλανδία (76,4%). Η Κροατία κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο επιβατοχιλιομέτρων αεροπορικών μεταφορών (43,5%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (29,0%) και την Κύπρο (27,4%). Η Μάλτα κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο μεταφορών με λεωφορεία, πούλμαν ή τρόλεϊ (15,8% του συνόλου των επιβατοχιλιομέτρων), ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (15,4%) και την Εσθονία (12,0%).



Οι σιδηροδρομικές μεταφορές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Ολλανδία (10,9% του συνόλου των επιβατοχιλιομέτρων), την Αυστρία (10,5%) και τη Γαλλία (9,1%). Η Κροατία κατέγραψε το μεγαλύτερο μερίδιο επιβατοχιλιομέτρων για τις θαλάσσιες μεταφορές (2,4%), ακολουθούμενη από την Εσθονία (2,3%) και τη Φινλανδία (2,1%).