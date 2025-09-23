Αγώνας δρόμου με τον χρόνο - Πόσες ώρες την εβδομάδα ξοδεύουν οι Ευρωπαίοι στις μετακινήσεις

Σαν να μην έφτανε το πολύ πρωινό ξύπνημα και ο αγώνας δρόμου για να ετοιμάσεις τα παιδιά για το σχολείο, έχεις να αντιμετωπίσεις ακόμη μία μεγάλη πρόκληση μέχρι -επιτέλους- να φτάσεις στο γραφείο και να ξεκινήσει η μέρα σου. Για τους περισσότερους από εμάς, αλλά και για τους περισσότερους Ευρωπαίους γενικότερα, οι μετακινήσεις από και προς την εργασία κοστίζουν κατά μέσο όρο έως και μισή επιπλέον εργάσιμη ημέρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της εταιρείας SD Worx, για τους περισσότερους Ευρωπαίους, η καθημερινή μετακίνηση από το σπίτι στη δουλειά ισοδυναμεί με 48 λεπτά την ημέρα. Η έρευνα, διεξήχθη με τη συμμετοχή 16.000 εργαζομένων σε 15 χώρες και ανέδειξε... πρωταθλητές στις μετακινήσεις τους εργαζόμενους με έδρα το Βέλγιο.

Οι Βέλγοι εργαζόμενοι περνούν τον περισσότερο χρόνο στο δρόμο, με μέσο όρο 57 λεπτά την ημέρα, ακολουθούμενοι από τους εργαζόμενους με έδρα τη Σουηδία και την Ολλανδία με 54 λεπτά και 52 λεπτά αντίστοιχα.



Οι Σλοβένοι απολαμβάνουν τις πιο σύντομες μετακινήσεις, καθώς η καθημερινή τους διαδρομή από το σπίτι στη δουλειά διαρκεί μόλις 40 λεπτά.



Όσον αφορά την απόσταση, ωστόσο, οι Ολλανδοί εργαζόμενοι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας: Καλύπτουν κατά μέσο όρο περίπου 40 χιλιόμετρα την ημέρα, σε σύγκριση με τα 37 χιλιόμετρα των Βέλγων.

Οι Σέρβοι είναι αυτοί που μετακινούνται λιγότερο, διανύοντας μόλις 19 χιλιόμετρα καθημερινά.

Οι... μαραθωνοδρόμοι



Η έρευνα, την οποία παρουσιάζει το Euronews, υπογραμμίζει επίσης ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά των λεγόμενων «υπερ-μετακινούμενων», δηλαδή εργαζομένων που αφιερώνουν περισσότερα από 90 λεπτά την ημέρα στις μετακινήσεις τους.



Το Βέλγιο ηγείται και πάλι, με το 20% των εργαζομένων να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Ακολουθεί η Ιρλανδία με 16%, ενώ η Σουηδία και η Γερμανία ισοβαθμούν με 15% η καθεμία.



Η Ισπανία φαίνεται να έχει μια πιο «λογική» ρουτίνα μετακίνησης. Μόνο το 8,3% των εργαζομένων αντιμετωπίζει ταξίδια διάρκειας άνω της μιάμισης ώρας.

Η υβριδική εργασία αντισταθμίζει τις μεγάλες μετακινήσεις

Η υβριδική εργασία έχει γίνει σανίδα σωτηρίας για όσους απαιτείται εξαντλητικός χρόνος για τις μετακινήσεις από και προς την εργασία. Είναι «μέρος της λύσης για τους ανθρώπους που περνούν περισσότερο από μιάμιση ώρα στο δρόμο κάθε μέρα», λέει η Valérie t'Serstevens, Ειδικός Διεθνούς Απασχόλησης της SD Worx.



Πολλοί εργοδότες σε όλη την Ευρώπη φαίνονται πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους που καλούνται να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις προσφέροντας επιλογές εξ αποστάσεως εργασίας, τουλάχιστον για λίγες ημέρες την εβδομάδα.



Συνολικά, περίπου το 44% των Ευρωπαίων εργάζονται σε υβριδικό περιβάλλον, αλλά μεταξύ των «υπερ-μετακινούμενων» το ποσοστό ανεβαίνει κατά μέσο όρο στο 52%.



Ωστόσο, η εικόνα ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Στο Βέλγιο, το 39% των «υπερ-μετακινούμενων» εργαζομένων εργάζονται πλήρως από το σπίτι πέντε ημέρες την εβδομάδα.



Αντιθέτως, κανένας από τους ομολόγους τους στην Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σερβία και τη Σλοβενία ​​δεν έχει την ίδια διευκόλυνση.



Η Σερβία (29%) και η Ιταλία (31%) αναφέρουν επίσης μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά υβριδικών εργαζομένων μεταξύ των «υπερ-μετακινούμενων» εργαζομένων.



Ο πιο συνηθισμένος συμβιβασμός σε όλη την Ευρώπη για τους υπερ-μετακινούμενους είναι οι δύο ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα (28,7%), ειδικά στην Κροατία και την Πολωνία (50,8%).



Η δεύτερη πιο συνηθισμένη προσφορά είναι μία ημέρα την εβδομάδα (20,5%), ακολουθούμενη από τρεις ημέρες (19,1%).

Ποια μέσα μετακίνησης προτιμούν οι εργαζόμενοι

Τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να αποτελούν το κυρίαρχο μέσο μεταφοράς μεταξύ των Ευρωπαίων μετακινούμενων, με το 59% των εργαζομένων να βασίζονται σε αυτά.



Η Ιταλία ξεχωρίζει με το υψηλότερο ποσοστό στην ήπειρο: 75%.



Οι δημόσιες συγκοινωνίες -συμπεριλαμβανομένων του μετρό, των τρένων, των ταξί και των εταιρικών λεωφορείων- χρησιμοποιούνται από περίπου το 27% των Ευρωπαίων, με το μέγιστο ποσοστό να φτάνει το 30% στη Νορβηγία.



Και, για όσους ζουν πιο κοντά στον χώρο εργασίας τους, το περπάτημα παραμένει μια βιώσιμη επιλογή.



Οι καθημερινές βόλτες προς τη δουλειά είναι πιο δημοφιλείς στη Σερβία (24%) και τη Ρουμανία (16%).



Η Ολλανδία έχει το χαμηλότερο ποσοστό εργαζομένων που μετακινούνται με τα πόδια (5%), αλλά εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που πηγαίνουν στην εργασία τους με ποδήλατο (28%).



Μόνο για τα τρένα, το υψηλότερο ποσοστό μετακινούμενων κατοίκων αναφέρθηκε στο Βέλγιο (11%), ενώ τα ποσοστά μειώνονται σχεδόν στο μηδέν στη Σερβία (1%), τη Ρουμανία (1%) και την Κροατία (2%).