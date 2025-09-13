Remote working: Η νέα εργασιακή πραγματικότητα που αλλάζει το παιχνίδι και στην Ελλάδα

Το remote working ή αλλιώς τηλεργασία δεν είναι πια μια «μόδα» που έφερε η πανδημία. Έχει καθιερωθεί διεθνώς και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που δουλεύουμε. Νέα έρευνα του Work Forward σε συνεργασία με το Boston Consulting Groupδείχνει ότι οι εταιρείες που δίνουν ευελιξία στους εργαζόμενους αναπτύσσονται ταχύτερα και προσελκύουν περισσότερα ταλέντα.

Η εικόνα στις ΗΠΑ – και το μήνυμα για την Ευρώπη

Σύμφωνα με την έρευνα, το 67% των μικρών επιχειρήσεων επιτρέπει πλήρη ελευθερία επιλογής στον τρόπο εργασίας, ενώ το 83% προσφέρει τουλάχιστον κάποια μορφή ευελιξίας. Το αποτέλεσμα; Οι ευέλικτες εταιρείες εμφανίζουν ρυθμούς ανάπτυξης 1,7 φορές ταχύτερους σε σχέση με τις πιο «άκαμπτες» που απαιτούν παρουσία στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα.

«Η ευελιξία δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εταιρείες που την υιοθετούν καταφέρνουν να διατηρήσουν πιο αφοσιωμένο προσωπικό και να μειώσουν το φαινόμενο του quiet quitting», τονίζει ο Brian Elliott, CEO του Work Forward.

Unsplash

Η τηλεργασία στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, η τηλεργασία έκανε δυναμική είσοδο την περίοδο της πανδημίας. Σήμερα, πολλές μεγάλες πολυεθνικές διατηρούν υβριδικά μοντέλα, ενώ startups και μικρότερες εταιρείες αξιοποιούν το remote για να μειώσουν κόστη και να συνεργάζονται με ταλέντα εκτός Αθήνας ή ακόμη και εκτός Ελλάδας.

Στο Δημόσιο, ήδη εφαρμόζονται πιλοτικά προγράμματα τηλεργασίας, κυρίως σε διοικητικές υπηρεσίες, με στόχο να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση πολιτών και να περιοριστεί η γραφειοκρατία.

Unsplash

Το νομικό πλαίσιο

Η τηλεργασία στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4808/2021 («νόμος Χατζηδάκη»), που καθόρισε δικαιώματα και υποχρεώσεις:

Οι εργοδότες καλύπτουν μέρος των εξόδων για εξοπλισμό και σύνδεση.

Οι εργαζόμενοι έχουν το «δικαίωμα αποσύνδεσης», ώστε να μην είναι διαρκώς διαθέσιμοι εκτός ωραρίου.

Η τηλεργασία πρέπει να εφαρμόζεται με συμφωνία και με σεβασμό στην ισορροπία προσωπικής–επαγγελματικής ζωής.

Πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ωστόσο η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης:

Στην ΕΕ, το ποσοστό εργαζομένων που δουλεύουν εξ αποστάσεως έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2019.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό παραμένει χαμηλότερο, αλλά το ενδιαφέρον για υβριδικά μοντέλα αυξάνεται, ειδικά στους νέους εργαζόμενους.

Η ανθρώπινη διάσταση

Για πολλούς εργαζόμενους, η τηλεργασία σήμανε εξοικονόμηση χρόνου και μεγαλύτερη ισορροπία ζωής–εργασίας. «Δεν χάνω δύο ώρες την ημέρα σε μετακινήσεις. Μπορώ να περάσω περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μου», δηλώνει εργαζόμενη μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας στην Αθήνα.

Από την άλλη, δεν λείπουν και οι ανησυχίες: η απομόνωση, η έλλειψη προσωπικής επαφής με την ομάδα, αλλά και η ανάγκη για πειθαρχία είναι προκλήσεις που πολλοί καλούνται να διαχειριστούν.

Tο μέλλον

Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε σύγχρονα εργαλεία συνεργασίας, καθαρές διαδικασίες αξιολόγησης και κουλτούρα εμπιστοσύνης θα βρεθούν μπροστά. Όπως καταλήγει η έκθεση του Work Forward: «Οι εταιρείες που βλέπουν την τηλεργασία ως ευκαιρία και όχι ως απειλή, είναι αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν στο αύριο».