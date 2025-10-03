Κόπηκαν καλώδια τρόλεϊ στην Πατησίων στο ύψος της Αλεξάνδρας - Αυξημένη κίνηση

Στον ήδη «βεβαρυμμένο» κυκλοφοριακό φόρτο στους δρόμους της Αθήνας ήρθε να προστεθεί ένα απρόοπτο συμβάν το απόγευμα της Παρασκευής (3/10).

Συγκεκριμένα, έχουν κοπεί τα καλώδια της γραμμής του τρόλεϊ στην οδό Πατησίων, στο ύψος της Αλεξάνδρας, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Η κίνηση είναι μεγάλη στο σημείο και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και να ακολουθήσουν τις εκτροπές κυκλοφορίας από την Τροχαία, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

Δείτε φωτογραφίες του flash.gr από το σημείο: