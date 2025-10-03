Κόπηκαν καλώδια τρόλεϊ στην Πατησίων στο ύψος της Αλεξάνδρας - Αυξημένη κίνηση
Η κίνηση είναι μεγάλη στο σημείο και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.
Στον ήδη «βεβαρυμμένο» κυκλοφοριακό φόρτο στους δρόμους της Αθήνας ήρθε να προστεθεί ένα απρόοπτο συμβάν το απόγευμα της Παρασκευής (3/10).
Συγκεκριμένα, έχουν κοπεί τα καλώδια της γραμμής του τρόλεϊ στην οδό Πατησίων, στο ύψος της Αλεξάνδρας, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.
Η κίνηση είναι μεγάλη στο σημείο και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και να ακολουθήσουν τις εκτροπές κυκλοφορίας από την Τροχαία, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
Δείτε φωτογραφίες του flash.gr από το σημείο: