Ανθρωποκυνηγητό για τον εκτελεστή της Φοινικούντας - Ο συνεργός και οι πυροβολισμοί πριν ένα μήνα

«Σάρωσαν» τη Μεσσηνία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ αναζητώντας τον δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές αναζητούν ένα άτομο νεαρής ηλικίας που λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής έσπειρε τον τρόμο και τον θάνατο. Ιατροδικαστής από την Τρίπολη θα εξετάσει τις δύο σορούς, ωστόσο, τόσο ο 68χρονος ιδιοκτήτης όσο και ο 61χρονος φίλος του φαίνεται πως έχουν δεχθεί τουλάχιστον από 2 σφαίρες.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών, συλλέγοντας υλικό από κάμερες και μαρτυρίες. Φαίνεται πως ο δράστης της διπλής εκτέλεσης είχε συνεργό, που τον περίμενε με μοτοσικλέτα για να διαφύγουν από το σημείο της δολοφονίας.

Άγνωστο παραμένει το κίνητρο της διπλής εκτέλεσης, αν και ο 68χρονος φαίνεται πως είχε καταγγείλει ότι στις 7/9 είχε δεχτεί πυρά από αεροβόλο.

Το χρονικό του φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10), στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για το ανατριχιαστικό συμβάν, το άτομο αυτό ρώτησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν 61χρονο φίλο του (που εργαζόταν στην επιχείρηση) εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.

Ο δράστης εξαφανίστηκε αμέσως μετά το διπλό φονικό και αναζητείται. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛΑΣ.