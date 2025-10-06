Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης της διπλής εκτέλεσης στη Φοινικούντα - Τι αναζητούν οι Αρχές

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της διπλής εν ψυχρώ δολοφονίας στη Φοινικούντα, με τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να κάνουν «φύλλο και φτερό» την περιοχή γύρω από το κάμπινγκ στη Φοινικούντα, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στη σύλληψη του εκτελεστή.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν ενδελεχώς τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι κάνουν λόγο για ένα άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, ίσως και οριακά ανήλικο.

«Υπάρχει η πιθανότητα να είναι ανήλικος», σχολίασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία εξήγησε ότι πρόκειται για «πολύ σοβαρή και περίεργη υπόθεση, γιατί δεν υπάρχει κάποια πληροφορίες, σχετικά με το αν είχε απασχολήσει κάποιο από τα δύο θύματα στο παρελθόν τις Αρχές».

Όπως είπε: «Όντως υπήρχε κάποια επίθεση πριν από έναν μήνα σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αεροβόλο όπλο. Είχε τραυματιστεί ελαφρά, ενώ δεν υπήρχε αναφορά στην Αστυνομία ότι απειλούνταν είτε άμεσα, είτε έμμεσα από κάποιο άτομο, είτε αυτός, είτε ο συνεργάτης του».

«Ζήτησε να μείνει στο κάμπινγκ»

Η Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε επίσης ότι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τη στιχομυθία που είχε ο εκτελεστής με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, πριν τον πυροβολήσει εν ψυχρώ.

«Οι αυτόπτες μάρτυρες είδαν ένα άτομο να τραυματίζει θανάσιμα τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να ακολουθεί τον επιστάτη και να τον πυροβολεί. Δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο έφτασε και διέφυγε από το σημείο». Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ εξήγησε ότι πρόκειται για μία περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην μπορούν να βρουν εύκολα βιντεοληπτικό υλικό.

Συμπλήρωσε επίσης ότι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τη σύντομη συζήτηση που είχε ο δράστης με το πρώτο θύμα, πριν το πυροβολήσει. «Έγινε μια πολύ μικρή συζήτηση. Ζήτησε χώρο για να μείνει στο κάμπινγκ, ο ιδιοκτήτης του ανέφερε ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και στη συνέχεια τον πυροβόλησε. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να θεωρηθεί αιτία».



Το χρονικό του φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10), στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για το ανατριχιαστικό συμβάν, το άτομο αυτό ρώτησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν 61χρονο φίλο του (που εργαζόταν στην επιχείρηση) εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.

Ο δράστης εξαφανίστηκε αμέσως μετά το διπλό φονικό και αναζητείται.