Άφαντος ο δράστης του φονικού στη Φοινικούντα - Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, μετά τη στυγερή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 61χρονου εργαζόμενου κάμπινγκ της περιοχής το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φαίνεται ότι είναι ένα άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, ίσως και οριακά ανήλικο.

Στη Μεσσηνία έχουν φτάσει ήδη από χθες, Κυριακή, και δύο αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, καθώς και κλιμάκιο από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες των τοπικών αρχών. Τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί δεν είναι πολλά, καθώς διαθέτουν μόλις ελάχιστο υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Οι έρευνες βασίζονται στις καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων, οι οποίοι αναφέρουν ότι το πρόσωπο του δράστη ήταν ακάλυπτο και έχουν δώσει την περιγραφή του στις Αρχές.

«Ζήτησε να μείνει στο κάμπινγκ»

Η Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τη στιχομυθία που είχε ο εκτελεστής με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, πριν τον πυροβολήσει εν ψυχρώ.

«Οι αυτόπτες μάρτυρες είδαν ένα άτομο να τραυματίζει θανάσιμα τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να ακολουθεί τον επιστάτη και να τον πυροβολεί. Δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο έφτασε και διέφυγε από το σημείο». Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ εξήγησε ότι πρόκειται για μία περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην μπορούν να βρουν εύκολα βιντεοληπτικό υλικό.

Συμπλήρωσε επίσης ότι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τη σύντομη συζήτηση που είχε ο δράστης με το πρώτο θύμα, πριν το πυροβολήσει. «Έγινε μια πολύ μικρή συζήτηση. Ζήτησε χώρο για να μείνει στο κάμπινγκ, ο ιδιοκτήτης του ανέφερε ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και στη συνέχεια τον πυροβόλησε. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να θεωρηθεί αιτία».



Το χρονικό του φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10), στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για το ανατριχιαστικό συμβάν, το άτομο αυτό ρώτησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν 61χρονο φίλο του (που εργαζόταν στην επιχείρηση) εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.

Ο δράστης εξαφανίστηκε αμέσως μετά το διπλό φονικό και αναζητείται.