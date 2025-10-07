Τι εξετάζουν οι Αρχές για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Γιατί ο εκτελεστής θεωρείται ερασιτέχνης

Άφαντος παραμένει για δεύτερο εικοσιτετράωρο ο δράστης που εκτέλεσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη αλλά και τον 61χρονο επιστάτη ενός κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Στη Μεσσηνία έχουν φτάσει ήδη από την Κυριακή, και δύο αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, καθώς και κλιμάκιο από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες των τοπικών αρχών.

«Χτενίζουν» την περιοχή για στοιχεία

Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικές αρχές στρέφουν την προσοχή τους στο στενό περιβάλλον του 68χρονου και σε ενδεχόμενο να υπήρχαν προσωπικές διαφορές με τον δράστη. Ωστόσο ακόμη και η ηλικία του παραμένει άγνωστη, με πληροφορίες να θέλουν να είναι άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, ίσως και οριακά ανήλικο.

Όπως αναφέρει ο αστυνομικός συντάκτης του Flash.gr, οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή ενώ έχουν συλλέξει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη του άγριου εγκλήματος.

Όπως τονίζουν οι αστυνομικοί, η δολοφονία έχει γίνει από ερασιτέχνη. Αυτό προκύπτει καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων που μένουν στο κάμπινγκ, ο δράστης μπήκε με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, γεγονός που θεωρείται καλή βάση ώστε να εντοπιστούν τα ίχνη του πιο γρήγορα.

Όσο μάλιστα παίρνουν οι ώρες και οι καταθέσεις αυξάνονται με αποτέλεσμα να μαζεύονται περισσότερα στοιχεία στον φάκελο.

Τέλος, θεωρείται δεδομένο ότι θα διαταχθεί άρση απορρήτου επικοινωνιών προκειμένου να φανεί εάν ο 68χρονος δέχονταν κάποιου είδους απειλές κι από ποιον.

Το χρονικό του φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10) προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για το ανατριχιαστικό συμβάν, το άτομο αυτό ρώτησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν 61χρονο φίλο του (που εργαζόταν στην επιχείρηση) εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.