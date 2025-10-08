Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Θρίλερ με τον εντοπισμό του δράστη - Τι έδειξε βίντεο ντοκουμέντο

Ένα βίντεο ντοκουμέντο εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη του δράστη που σκότωσε τον ιδιοκτήτη αλλά και τον επιστάτη ενός κάμπινγκ στη Φοινικούντα το βράδυ της Κυριακής 05/10.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή στην οποία ο δράστης κινείται με το σκούτερ του λίγα λεπτά μετά το έγκλημα και διαφεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να τον καταγράφει κοντά στο χωριό Κορυφάσι προς την Πύλο.

Μέχρι στιγμής, ο δράστης έχει ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά και φορούσε κουκούλα μπλούζας στο κεφάλι, αλλά είχε ακάλυπτο το πρόσωπό του, σύμφωνα με την κατάθεση του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα, του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη, παραμένει άφαντος. Η αστυνομία έχει συλλέξει υλικό από τις ελάχιστες κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή ενώ το δίκυκλο με το οποίο φέρεται να μετακινήθηκε δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Όπως τόνισε η κ. Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δράστης φαίνεται πως έδρασε μόνος του αφού δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι υπάρχει συνεργός.

Η αλλαγή στη διαθήκη

Πάντως, τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν τα κίνητρα του δράστη εστιάζοντας στα περιουσιακά στοιχεία του 68χρονου θύματος. Ήδη έχουν ληφθεί καταθέσεις από συγγενείς και φίλους του 68χρονου αρχιτέκτονα, καθώς φέρεται να υπήρχαν άτομα που διεκδικούσαν την περιουσία του.

Μάλιστα, ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε πρόσφατα αλλάξει τη διαθήκη του, αφήνοντας ως κληρονόμους τον επιστάτη (που επίσης δολοφονήθηκε) και ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Το χρονικό του φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10) προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για το ανατριχιαστικό συμβάν, το άτομο αυτό ρώτησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν 61χρονο φίλο του (που εργαζόταν στην επιχείρηση) εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.

Στο σημείο την ώρα του εγκλήματος βρισκόταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οποίος γλίτωσε από θαύμα. Ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του αλλά δεν κατάφερε να τον πετύχει.