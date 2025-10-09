Φοινικούντα: Προσαγωγές υπόπτων για το διπλό φονικό - Εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το διπλό φονικό σε κάμπινγκ της Φοινικούντας με νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το Star, οι αστυνομικοί, αρχικά, προχώρησαν την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στην προσαγωγή ενός υπόπτου, ενώ κάλεσαν τον ανιψιό του 68χρονου θύματος προκειμένου να αναγνωρίσει αν πρόκειται για τον δράστη.

Ο 17χρονος που προσήχθη εξετάστηκε για αρκετές ώρες από τις αρχές, καθώς γνώριζε και τα δύο θύματα — τόσο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και τον επιστάτη. Οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι ο νεαρός ανήκε στο στενό τους περιβάλλον, αφού τους καλοκαιρινούς μήνες βρισκόταν συχνά μαζί τους.

Όπως περιέγραψε ο ανιψιός του θύματος, ο δράστης φαίνεται να είναι νεαρός ηλικίας 17 έως 18 ετών, που μιλά σπαστά ελληνικά, έχει ξανθά μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δέρμα. Την ημέρα της δολοφονίας του ιδιοκτήτη και του επιστάτη, φορούσε ανοιχτόχρωμο φούτερ και κυκλοφορούσε με σκούτερ.

Εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη

Στην Ηλεία εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του στη Φοινικούντα, ενώ, όπως φαίνεται, η απόσταση που διένυσε ο δράστης είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Σύμφωνα με το Mega, οι αρχές εντόπισαν στην Κυπαρισσία υλικό από κάμερες που κατέγραψε τη διέλευση του δολοφόνου, με τα σενάρια να θέλουν στην περιοχή είτε το κρησφύγετο είτε το σπίτι του δράστη.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε και δεύτερη προσαγωγή υπόπτου για την υπόθεση. Ωστόσο, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας, δεν αναγνώρισε κανέναν από αυτούς, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.

Το χρονικό του φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10) προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για το ανατριχιαστικό συμβάν, το άτομο αυτό ρώτησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν 61χρονο φίλο του (που εργαζόταν στην επιχείρηση) εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.

Στο σημείο την ώρα του εγκλήματος βρισκόταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οποίος γλίτωσε από θαύμα. Ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του αλλά δεν κατάφερε να τον πετύχει.