Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου -«Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου...»

Άνοιξε η διαθήκη του άτυχου 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ ο οποίος δολοφονήθηκε μέσα στην επιχείρησή του το βράδυ της Κυριακής 05/10 μαζί με τον επιστάτη του.

Εντύπωση όμως προκάλεσε ένα στοιχείο που είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς στην τελευταία του διαθήκη την οποία είχε αλλάξει τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του, ο 68χρονος επιχειρηματίας ενημέρωσε ότι φοβόταν για τον αιφνίδιο θάνατό του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Αντώνη Κράτσα, η διαθήκη συντάχθηκε και κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο στις 2 Οκτωβρίου 2025. «Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνιδίου θανάτου μου», ήταν η φράση με την οποία ξεκινούσε το έγγραφο, στο οποίο ο 68χρονος καθόριζε ποιοι θα κληρονομούσαν την περιουσία του.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα best-tv, η διαθήκη άνοιξε το πρωί της Παρασκευής 10/10 στο Ειρηνοδικείο της Πύλου και όπως προκύπτει, ο 68χρονος αφήνει το συντριπτικό μέρος της περιουσίας του, πάνω από 95% στον ανιψιό του. Δηλαδή, το 51% του κάμπινγκ, το στάδιο και κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, «έγραψε» ένα ελαιοπερίβολο στη θέση Μπαρμπαρούση, στον 61χρονο φίλο του που όμως και αυτός δολοφονήθηκε. Τέλος, ένα πολύ μικρό μερίδιο πηγαίνει σε έναν άλλο ανιψιό του.

Όπως γνωστοποιήθηκε, ο 68χρονος είχε καταθέσει και παλαιότερη διαθήκη τον Οκτώβριο του 2024, το περιεχόμενο της οποίας παραμένει άγνωστο, καθώς αποσύρθηκε μόλις υποβλήθηκε η νέα, τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον δράστη

Πάντως, ο δράστης του διπλού φονικού παραμένει άφαντος από εκείνη τη στιγμή ενώ οι αστυνομικές Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τις κάμερες ασφαλείας από την περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή στην οποία ο δράστης κινείται με το σκούτερ του λίγα λεπτά μετά το έγκλημα και διαφεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να τον καταγράφει κοντά στο χωριό Κορυφάσι προς την Πύλο.

