Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Ηλεία επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως σχετικά με το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς οι αρχές εντόπισαν σημαντικά δεδομένα από το υλικό των καμερών, τις αναλύσεις στα κινητά τηλέφωνα, αλλά και από τις καταθέσεις κατοίκων και συγγενών.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφηκε η στιγμή στην οποία ο δράστης κινείται με το σκούτερ του λίγα λεπτά μετά το έγκλημα και διαφεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω σκούτερ φαίνεται πως ανήκει στον ίδιο και έχει καταγραφεί να κινείται εκτός Μεσσηνίας, με κατεύθυνση προς την Ηλεία.

Οι κινήσεις του, όπως αποκαλύπτουν τα βίντεο, δεν εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή, ωστόσο η διαδρομή του προς τα βόρεια δείχνει ότι εγκατέλειψε τη Μεσσηνία λίγο μετά τη δολοφονία.

Όπως σημειώνει το patrisnews, η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε ο δράστης με το σκούτερ (χωρίς πινακίδες σε αυτό) ήταν από την Φοινικούντα προς την Πύλο και στη συνέχεια μέσω της παραλιακής διαδρομής από τους Γαργαλιάνους φαίνεται ότι κατευθύνθηκε προς την Ηλεία, όπου ενδέχεται να αναζητά καταφύγιο.

Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή, με ελέγχους σε δρόμους και οικισμούς κοντά στα σύνορα των δύο νομών.

Η αλλαγή στη διαθήκη

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι πράξεις να συνδέονται με προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, που φαίνεται πως κορυφώθηκαν με τραγικό τρόπο.

Ήδη έχουν ληφθεί καταθέσεις από συγγενείς και φίλους του 68χρονου αρχιτέκτονα, καθώς φέρεται να υπήρχαν άτομα που διεκδικούσαν την περιουσία του.

Μάλιστα, ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε πρόσφατα αλλάξει τη διαθήκη του, αφήνοντας ως κληρονόμους τον επιστάτη (που επίσης δολοφονήθηκε) και ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Η διαθήκη του 68χρονου αναμένεται να ανοίξει το πρωί της Παρασκευής και είναι πολύ πιθανό να ανοίξιε νέο κύκλο ερευνών.

Το χρονικό του φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10) προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για το ανατριχιαστικό συμβάν, το άτομο αυτό ρώτησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν 61χρονο φίλο του (που εργαζόταν στην επιχείρηση) εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.

Στο σημείο την ώρα του εγκλήματος βρισκόταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οποίος γλίτωσε από θαύμα. Ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του αλλά δεν κατάφερε να τον πετύχει.