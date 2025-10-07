Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Νέος και με ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά ο δράστης, λέει ο μάρτυρας

Τον δράστη του διπλού φονικού στη Φοινικούντα αναζητούν οι αρχές, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην συλλογή στοιχείων μέσα από μαρτυρικές καταθέσεις από το περιβάλλον των δύο θυμάτων.

Στη Μεσσηνία έχουν φτάσει ήδη από την Κυριακή, και δύο αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, καθώς και κλιμάκιο από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες των τοπικών αρχών.

«Κλειδί» ο αυτόπτης μάρτυρας

«Κλειδί» στην συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται πως είναι η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος τονίζει ότι ο δράστης ήταν αρκετά νέος, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ο δράστης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, φέρεται να χρησιμοποίησε περίστροφο για να σκοτώσει τον 68χρονο ιδιοκτήτη αλλά και τον 61χρονο επιστάτη του κάμπινγκ και γι’ αυτό δεν εντοπίστηκαν κάλυκες στο σημείο. Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν υπήρξε και κάποιος που βοήθησε τον δράστη.

Καθώς ο αυτόπτης μάρτυρας δεν αναγνώρισε τον δράστη, οι έρευνες της αστυνομίας δεν εστιάζουν σε ένα πρόσωπο. Παρ’ όλα αυτά προσανατολίζονται σε κάποιο νεαρό άτομο με ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο δράστης με τα θύματα να είχαν προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, καθώς δεν είχαν κάποιο ποινικό παρελθόν, ωστόσο το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει για τους αστυνομικούς.

Όπως αναφέρει ο αστυνομικός συντάκτης του Flash.gr, οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή ενώ έχουν συλλέξει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη του άγριου εγκλήματος. Η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι δεν έχει εντοπιστεί το δίκυκλο με το οποίο φέρεται να μετακινήθηκε ο δράστης. Η έλλειψη καμερών ασφαλείας δυσκολεύει την οπτική αποτύπωση της δολοφονίας.

Στο σημείο την ώρα του εγκλήματος βρισκόταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οποίος γλίτωσε από θαύμα. Ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του αλλά δεν κατάφερε να τον πετύχει.

Το χρονικό του φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10) προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για το ανατριχιαστικό συμβάν, το άτομο αυτό ρώτησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν 61χρονο φίλο του (που εργαζόταν στην επιχείρηση) εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.