Διπλή εκτέλεση στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία στην έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον νεαρό δολοφόνο

Στις προσωπικές διαφορές, με άγνωστο για την ώρα άτομο, που φαίνεται να έχει ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας εστιάζουν οι έρευνες της ΕΛΑΣ.



Αν και το υλικό από κάμερες ασφαλείας δεν βοηθάει ιδιαίτερα, πηγές της ΕΛΑΣ εκφράζουν αισιοδοξία ότι ο δράστης θα βρεθεί γρήγορα. Μπορεί η διπλή εκτέλεση να μην ήταν ένα «ευκαιριακό» έγκλημα, είναι όμως έγκλημα που έχει γίνει από ερασιτέχνη. Το ακάλυπτο πρόσωπο που έχουν περιγράψει στους αστυνομικούς όσοι είδαν τον δολοφονία να μπαίνει στο κάμπινγκ είναι μια καλή βάση για την έρευνα, όχι όμως το μοναδικό στοιχείο.

Όσο μάλιστα παίρνουν οι ώρες και οι μαρτυρικές καταθέσεις αυξάνουν, τόσο περισσότερα στοιχεία μαζεύονται στον φάκελο για τη διπλή εκτέλεση. Θεωρείται δεδομένο ότι ο δράστης είναι μικρής ηλικίας και ίσως η τοποθέτηση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίας Δημογλίδου, για το ενδεχόμενο να είναι ανήλικος να μην είναι τυχαία.



Τέλος, θεωρείται δεδομένο ότι θα διαταχθεί άρση απορρήτου επικοινωνιών προκειμένου να φανεί εάν ο 68χρονος δέχονταν κάποιου είδους απειλές κι από ποιον.