Κυνήγι στα Δυτικά Προάστια για τον εκτελεστή της Φοινικούντας - Το συμβόλαιο θανάτου… με πολλά λάθη

Το θρίλερ με τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας παίρνει νέα τροπή, καθώς οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών «σκανάρουν» την Αθήνα και ειδικότερα τη ζώνη των δυτικών προαστίων, αναζητώντας τον ψυχρό εκτελεστή με το περίστροφο.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ., «ξετυλίγοντας» το οδοιπορικό του δράστη μέσα από δεκάδες κάμερες ασφαλείας, κατέληξαν σε ένα σαφές συμπέρασμα: Ο δράστης εγκατέλειψε τη Φοινικούντα αμέσως μετά τη δολοφονία, κινήθηκε προς Κυπαρισσία μέσω Πύργου και παλαιάς εθνικής οδού, πέρασε από την Κόρινθο και από εκεί εισήλθε στην Αθήνα, όπου χάθηκε μέσα στα στενά των δυτικών προαστίων.

Το λάθος που μπορεί να τον «προδώσει»

Ο «πιστολέρο» με το λευκό scooter, όπως καταγράφεται από τις κάμερες, έκανε δύο στάσεις μετά το φονικό, μία σε βενζινάδικο στην Κυπαρισσία και μία στην Κόρινθο. Σε αμφότερες φαίνεται να ανεφοδιάζει κανονικά το όχημά του, γεγονός που δείχνει ψυχραιμία, αλλά και προχειρότητα.

Η διαδρομή που επέλεξε δεν ήταν τυχαία: απέφευγε συνειδητά αυτοκινητόδρομους, διόδια και ηλεκτρονικά μάτια. Γνώριζε τα «κρυφά περάσματα» της Μεσσηνίας, δρόμους που γνωρίζουν μόνο ντόπιοι ή παλιοί γνώριμοι της περιοχής.

Οδηγίες… από χάρτη

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης είχε σχεδιάσει προσεκτικά το δρομολόγιο διαφυγής του, πιθανότατα έχοντας προμελετημένα αποφύγει σημεία με κάμερες. Ενδεικτικό είναι πως πέρασε μέσα από έναν παράδρομο στην Πύλο, σχεδόν άγνωστο στους περισσότερους, για να φτάσει στην Κυπαρισσία χωρίς να εντοπιστεί.

Τώρα, το βάρος των ερευνών πέφτει στο πού εξαφανίστηκε όταν μπήκε στην Αθήνα. Το μόνο σίγουρο είναι πως πέρασε από τα δυτικά προάστια — από εκεί και πέρα, το στίγμα του χάνεται.

Το scooter και η πινακίδα-«κλειδί»

Οι αναλυτές της Ανθρωποκτονιών θεωρούν ότι ο εκτελεστής χρησιμοποίησε το δικό του scooter, το οποίο είχε τροποποιήσει πρόχειρα, καλύπτοντας την πινακίδα. Ένα λάθος που, όπως εκτιμούν, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Όταν εντοπιστεί το τελικό σημείο στο οποίο σταμάτησε στην Αθήνα, οι αστυνομικοί θα «σκουπίσουν» κυριολεκτικά την περιοχή, αναζητώντας το όχημα που θα τους οδηγήσει κατευθείαν στα ίχνη του.

Συμβόλαιο θανάτου… με πολλά λάθη

Όλα δείχνουν ότι ο νεαρός δράστης δεν έδρασε μόνος, αλλά εκτελούσε εντολές τρίτου προσώπου – ενός «εγκεφάλου» που φαίνεται να οργάνωσε το συμβόλαιο θανάτου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές της Αστυνομίας, ο εκτελεστής φαίνεται να ήταν «άπειρος». Οι κινήσεις του χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, αστοχίες και λάθη που αφήνουν πίσω ίχνη.

Οι αξιωματικοί εκτιμούν πως είναι ζήτημα χρόνου να «δέσουν» τα κομμάτια του παζλ και να ρίξουν φως στη ματωμένη υπόθεση της Φοινικούντας — ένα διπλό φονικό που δείχνει να ξεπερνά τα όρια μιας απλής εγκληματικής αντιπαράθεσης.

Το χρονικό του φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10) προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης του άγριου εγκλήματος είναι ένα νεαρό άτομο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για το ανατριχιαστικό συμβάν, το άτομο αυτό ρώτησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έναν 61χρονο φίλο του (που εργαζόταν στην επιχείρηση) εάν έχουν κάποιο δωμάτιο. Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.

Στο σημείο την ώρα του εγκλήματος βρισκόταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οποίος γλίτωσε από θαύμα. Ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του αλλά δεν κατάφερε να τον πετύχει.