Φοινικούντα: Το «μυστικό» της δολοφονίας στη διαθήκη – Ποιος ο «εγκέφαλος» πίσω από το διπλό φονικό

Σε δυο πρόσωπα εστιάζουν τις έρευνές τους οι αστυνομικές αρχές για την διαλεύκανση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοικινούντα. Ο δράστης της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη, καθώς και του στενού φίλου του και επιστάτη του κάμπινγκ μπροστά στα μάτια του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη παραμένει άφαντος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές είναι πλέον βέβαιες ότι είχε και συνεργό, βλέποντας πίσω από τη διπλή δολοφονία ένα συμβόλαιο θανάτου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του flash.gr, Κώστα Παπαδόπουλου, ο κλοιός γύρω από τον φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας σφίγγει.

Από τη Φοινικούντα στην Αθήνα

Ο δράστης έκανε τον... γύρο της Πελοποννήσου με μοτοσικλέτα για να φτάσει στην Αθήνα, ωστόσο, οι κάμερες ασφαλείας έχουν δώσει πολλά και ουσιαστικά στοιχεία στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών για τις κινήσεις του.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι άνδρες του «ελληνικού FBI» να είναι ένα η ακόμη δύο βήματα μπροστά απ' όσα έχουν μέχρι στιγμής διαρρεύσει για τις έρευνες. Φαίνεται δε, καθώς περνούν οι έρευνες και αυξάνουν οι καταθέσεις αλλά και τα στοιχεία, το «μυστικό» για την εξιχνίαση του άγριου εγκλήματος να βρίσκεται στην οικονομική επιφάνεια του 68χρονου.

Τα αίτια της δολοφονίας στη διαθήκη;

Γι' αυτό και στην ΕΛ.ΑΣ. μελετούν τόσο τη διαθήκη που ανοίχτηκε το πρωί της Παρασκευής, όσο και αυτές που είχε ακυρώσει ο 68χρονος το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ο εκτελεστής, προφανώς άπειρος, έχει κάνει αρκετά λάθη ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές φαίνεται να επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι υπάρχει ακόμη ένα άτομο που δεν συμμετείχε στην εκτέλεση, αλλά γνώριζε και κατεύθυνε τις κινήσεις του δράστη στο πεδίο.

Ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός

Αν και θεωρείται θέμα χρόνου για την αστυνομία να συλλάβει τον φυσικό δολοφόνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη της επιχείρησης δεν ισχύει το ίδιο για τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας.

Το δεύτερο πρόσωπο που οι αστυνομικοί εικάζουν ότι ενορχήστρωσε το φονικό επιβεβαιώνεται από ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δυο άνδρες να πλησιάζουν την μοιραία επιχείρηση πριν ο οδηγός του σκούτερ σηκώσει το όπλο του και προκαλέσει το αιματοκύλισμα.

Οι πληροφορίες των τελευταίων ημέρων περί συνεργού στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, φαίνεται πως επιβεβαιώνονται. Από την πρώτη στιγμή η ΕΛΑΣ εξέταζε το ενδεχόμενο ο δράστης να μην ενέργησε μόνος του. Ούτως ή άλλως αν αυτός ο άνδρας είχε διαφορές με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τότε ο ανιψιός του, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας θα το γνώριζε και θα το είχε καταθέσει.