Φοινικούντα: «Ο 68χρονος με είχε κακοποιήσει» λέει ο 22χρονος συνεργός - «Έδωσε» τον δράστη

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με την κίνηση ενός 22χρονου να παρουσιαστεί στη ΓΑΔΑ και να παραδοθεί στις Αρχές για την εμπλοκή του στην υπόθεση να έχει οδηγήσει σε ραγδαίες εξελίξεις.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 11:00 το πρωί παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ ο 22χρονος άνδρας μαζί με δικηγόρο, ισχυριζόμενος ότι είναι ο άνθρωπος που επέβαινε στο σκούτερ μαζί με τον εκτελεστή της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του 22χρονου, όταν το βίντεο με το επίμαχο σκούτερ είδε το φως της δημοσιότητας, ο νεαρός αποφάσισε να παραδοθεί στις Αρχές και να καταθέσει στο Ανθρωποκτονιών όσα γνωρίζει για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τον είχε κακοποιήσει το καλοκαίρι του 2022, με τον νεαρό να του έχει αποσπάσει χρήματα τόσο ως αμοιβή όσο και εκβιαστικά στη συνέχεια για να εξασφαλιστεί η σιωπή του.

Φίλος του ο εκτελεστής

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του flash.gr, ο 22χρονος άνδρας έχει «δείξει» τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας.

Παράλληλα, ο νεαρός ισχυρίζεται στις Αρχές πως ο εκτελεστής της δολοφονίας είναι ένας επίσης 22χρονος άνδρας, Έλληνας με καταγωγή από τη Βρετανία, που είναι φίλος του και δεν γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις στο κάμπινγκ. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον καθοδήγησε ο ίδιος στην περιοχή.

Ο 22χρονος αναμένεται να μεταβεί σήμερα το απόγευμα στην Εισαγγελία Καλαμάτας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης.