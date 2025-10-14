Φοινικούντα: Συνελήφθη ο 22χρονος φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας

Μετά τη σύλληψη του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα, συνελήφθη πριν από λίγο και ο 22χρονος φυσικός αυτουργός.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας, καθώς η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη και του ατόμου που πάτησε τη σκανδάλη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, οδηγώντας στον θάνατο τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η σύλληψη έγινε στην περιοχή της Καλλιθέας, την ώρα που ο 22χρονος επιχειρούσε να βγει από το σπίτι του. Φαίνεται να έχει και αυτός επικοινωνήσει από χθες Δευτέρα (13/10) με τον δικηγόρο Χαράλαμπο Λυκούδη για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Τρίτης (14/10), λίγο πριν τις 11:00, όταν παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ ο 22χρονος άνδρας μαζί με δικηγόρο, ισχυριζόμενος ότι είναι ο άνθρωπος που επέβαινε στο σκούτερ μαζί με τον εκτελεστή της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.



Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του 22χρονου, όταν το βίντεο με το επίμαχο σκούτερ είδε το φως της δημοσιότητας, ο νεαρός αποφάσισε να παραδοθεί στις Αρχές και να καταθέσει στο Ανθρωποκτονιών όσα γνωρίζει για την υπόθεση.



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τον είχε κακοποιήσει το καλοκαίρι του 2022, με τον νεαρό να του έχει αποσπάσει χρήματα τόσο ως αμοιβή όσο και εκβιαστικά στη συνέχεια για να εξασφαλιστεί η σιωπή του.

Φίλος του ο εκτελεστής

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του flash.gr, ο 22χρονος άνδρας «έδειξε» τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας.



Παράλληλα, ο νεαρός ισχυρίστηκε στις Αρχές πως ο εκτελεστής της δολοφονίας είναι ένας επίσης 22χρονος άνδρας, Έλληνας με καταγωγή από τη Βρετανία, που είναι φίλος του και δεν γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις στο κάμπινγκ. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον καθοδήγησε ο ίδιος στην περιοχή.



Ο 22χρονος αναμένεται να μεταβεί σήμερα το απόγευμα στην Εισαγγελία Καλαμάτας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης.