Πώς λαμβάνουν ειδοποιήσεις από το 112 όσοι δεν έχουν smartphone

Το 112 ήχησε αυτές τις ημέρες δεκάδες φορές λόγω των πυρκαγιών που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, ειδοποιεί τους πολίτες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τους.

Σχεδόν όλοι, λαμβάνουν τα προειδοποιητικά μηνύματα στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone) που διαθέτουν. Όμως, όσοι... επιμένουν να χρησιμοποιούν παλαιές συσκευές, μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις από το 112;

Την απάντηση δίνει η Πολιτική Προστασία, που αναφέρει ότι αν κάποιος δεν έχει smartphone, μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το 112 κάνοντας εγγραφή στην υπηρεσία λήψης ειδοποιήσεων, συμπληρώνοντας την online φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα του 112 ή καλώντας το από το κινητό τους το τριψήφιο νούμερο (112).

Με ποιους άλλους τρόπους μπορώ να λαμβάνω ειδοποιήσεις;

Πέραν των γραπτών ειδοποιήσεων που αποστέλλονται στα κινητά τηλέφωνα μέσω Εκπομπής Κυψέλης, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και με τους ακόλουθους τρόπους:

SMS - σύντομα μηνύματα: Ως αποστολέας του μηνύματος εμφανίζεται το 112

email - μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ως αποστολέας των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζεται ηλεκτρονική διεύθυνση @112.gov.gr

φωνητικούς συναγερμούς σε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο: Πρόκειται για απόδοση γραπτού κειμένου σε ηχητικό μήνυμα (text-to-speech). Ως καλών εμφανίζεται το 112 και το μήνυμα εκφωνείται μόλις απαντήσετε την κλήση.

Για όλους τους παραπάνω τρόπους απαιτείται να κάνετε εγγραφή στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας του 112, όπως φαίνεται παρακάτω: