Φωτιά στην Κερατέα: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο καίει δίπλα σε σπίτια - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην περιοχή Μανούτσο στην Κερατέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων, που φτάνουν μέχρι τα 8 με 9 μποφόρ ενώ οι ριπές «αγγίζουν» μέχρι και τα 10, και πνέουν στην περιοχή ενώ αναφορές κάνουν λόγο πως αυτή κατευθύνεται προς κατοικημένη περιοχή.

Μάλιστα, τα μέτωπα που καίνε στην περιοχή είναι πολλαπλά, ενώ ένα από αυτά καίει δασική έκταση με πεύκα.

Παράλληλα, κάτοικοι των γύρω περιοχών αναφέρουν προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Πυροσβεστικά κατευθύνονται προς το μέτωπο της Κερατέας. pic.twitter.com/y0FjOQDTvm — Flash.gr (@flashgrofficial) August 8, 2025

«Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά - Καίει ανάμεσα σε οικισμούς»

Ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης δήλωσε στο ΣΚΑΪ ότι «η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη και καίει ανάμεσα σε οικισμούς στο Γάνι, Χάρβαλο, Δημουλάκι και Αρί. Καίει χαμηλή βλάστηση και πεύκα. Ο αέρας είναι πολύ δυνατός αλλά οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις είναι πάρα πολλές. Αν και οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν».

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Μπαράζ μηνυμάτων του 112

Κάποιες ώρες μετά την έναρξη της φωτιάς και συγκεκριμένα περίπου στις 15:50 η Πυροσβεστική προχώρησε σε νέα ενημέρωση πως ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Πλέον στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν, 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή υπάρχει επίσης από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Η αρχική ενημέρωση ανέφερε πως στο σημείο επιχειρούσαν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 14:45, το 112 ήχησε δυο φορές ειδοποιώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Δροσιά και Χάρβαλο να απομακρυνθούν προς την Ανάβυσσο.

Λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου έχει διακοπεί.

Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Εκρηκτικό κοκτέιλ με θυελλώδεις ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες

Η πιο δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού ξημέρωσε σήμερα 8 Αυγούστου 2025, με τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας να βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των θυελλωδών ανέμων, που αναμένεται να φτάσουν σε ταχύτητες ακόμη και τα 100 χλμ/ώρα κατά τόπους.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή (08/08) προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: