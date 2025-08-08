Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Αχαΐα Local News

Φωτιά τώρα στον Ριόλο Αχαΐας - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Όπως γίνεται γνωστό, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 52 πυροσβέστες και 15 οχήματα.

Φωτό αρχείου: INTIME
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην περιοχή Ριόλος της Αχαΐας σε αγροτοδασική έκταση. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 αεροσκάφη. 

Συνδρομή υπάρχει, επίσης, από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Εκρηκτικό κοκτέιλ με θυελλώδεις ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες

Η πιο δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού ξημέρωσε σήμερα 8 Αυγούστου 2025, με τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας να βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. 

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των θυελλωδών ανέμων, που αναμένεται να φτάσουν σε ταχύτητες ακόμη και τα 100 χλμ/ώρα κατά τόπους.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή (08/08) προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου  (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  • Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

