Φωτιά τώρα στον Ριόλο Αχαΐας - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
Όπως γίνεται γνωστό, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 52 πυροσβέστες και 15 οχήματα.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην περιοχή Ριόλος της Αχαΐας σε αγροτοδασική έκταση.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Συνδρομή υπάρχει, επίσης, από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Εκρηκτικό κοκτέιλ με θυελλώδεις ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες
Η πιο δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού ξημέρωσε σήμερα 8 Αυγούστου 2025, με τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας να βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.
Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των θυελλωδών ανέμων, που αναμένεται να φτάσουν σε ταχύτητες ακόμη και τα 100 χλμ/ώρα κατά τόπους.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή (08/08) προβλέπεται:
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)