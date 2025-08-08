Φωτιά τώρα στην Αρχαία Ολυμπία - Μήνυμα του 112, αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο

Οι προβλέψεις για τη σημερινή πολύ δύσκολη ημέρα από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθηκών, δυστυχώς επιβεβαιώνονται, καθώς τα πύρινα μέτωπα όλο και αυξάνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 ξέσπασε φωτιά στο χωριό Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 9 οχήματα, 20 πυροσβέστες και δύο ομάδες ΕΜΟΕΔΕ, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή των εναέριων μέσων.

Σύμφωνα το ilialive.gr, υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και πυροσβεστική.

Όσο περνά η ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν, καθώς το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε με έξι διάσπαρτες ενεργές εστίες, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να οριοθετήσουν το μέτωπο, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, είναι πιθανό η φωτιά να κατευθυνθεί προς την Ηράκλεια (Μπρούμα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει σταλεί μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους, το οποίο τους ενημερώνει για την πυρκαγιά στο Χελιδόνι και τους καλεί να παραμείνουν σε επιφυλακή.