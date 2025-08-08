Breaking news icon BREAKING
NEWS

Πύρινη «κόλαση» στα Δαρδανέλλια: Διεκόπη ο πλους στα Στενά - Εκκενώνονται κατοικημένες περιοχές

Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά Αιτωλοακαρνανία Local News

Σε ύφεση η Φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας - Ήχησε 112 για απομάκρυνση προς Αγρίνιο

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8). Επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 17:35

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Ποταμούλα. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

112 για απομάκρυνση

Την ίδια ώρα, ήχησε 112 για απομάκρυνση των πολιτών και των κατοίκων προς το Αγρίνιο.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά Αιτωλοακαρνανία Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader