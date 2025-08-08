Σε ύφεση η Φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας - Ήχησε 112 για απομάκρυνση προς Αγρίνιο
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8). Επιχειρούν και εναέρια μέσα.
Update: 17:35
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.
Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Ποταμούλα. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
112 για απομάκρυνση
Την ίδια ώρα, ήχησε 112 για απομάκρυνση των πολιτών και των κατοίκων προς το Αγρίνιο.