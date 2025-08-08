Σε ύφεση η Φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας - Ήχησε 112 για απομάκρυνση προς Αγρίνιο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Ποταμούλα. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

112 για απομάκρυνση

Την ίδια ώρα, ήχησε 112 για απομάκρυνση των πολιτών και των κατοίκων προς το Αγρίνιο.