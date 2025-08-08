1η ΥΠΕ για φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»: Προκλήθηκαν ζημιές μόνο στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Το νοσοκομείο «Σωτηρία» εξέδωσε ανακοίνωση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όπως επισημαίνεται, ενεργοποιήθηκε άμεσα η Επιτροπή Πυρασφάλειας του Νοσοκομείου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκκένωση του κτηρίου. Ωστόσο, υπήρξαν ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Σήμερα 08-08-2025 και ώρα 11:15π.μ. προκλήθηκε πυρκαγιά λόγω έκρηξης σε μηχάνημα στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία" στον 2ο όροφο, στο κτήριο «Οίκος Αδερφών» στο οποίο συστεγάζονται Διοικητικές υπηρεσίες, το Παθολογοανατομικό και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο.



»Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Επιτροπή Πυρασφάλειας του Νοσοκομείου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκκένωση του κτηρίου. Η φωτιά κατασβέστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 12.00 μμ.



»Από την φωτιά έχουν προκληθεί ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Οι λοιποί χώροι του κτηρίου έχουν μείνει ανέπαφοι. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος».