Ελέγχθηκε η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) μέσα στην περίμετρο του νοσοκομείου «Σωτηρία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από έκρηξη σε ένα μηχάνημα σε ένα κτήριο του παθολογοανατομικού που στεγάζονται τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες, στον 3ο όροφο. Από την έκρηξη πήραν φωτιά εύφλεκτα υλικά κάτι που οδήγησε τους εργαζόμενους να εκκενώσουν το κτίριο.

Στο σημείο, όπως αναφέρει ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα για να συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς.