Φωτιά στην Κερατέα: Καρέ -καρέ οι δραματικές στιγμές με την απομάκρυνση ηλικιωμένων από αστυνομικούς

Στην μάχη της διάσωσης των κατοίκων της Κερατέας από τις φλόγες έχουν ριχτεί και εκατοντάδες αστυνομικοί πραγματοποιώντας απεγκλωβισμούς.

Συγκεκριμένα, τιτάνια είναι η προσπάθεια συνολικά 136 αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή της Κερατέας με 63 οχήματα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 10 απεγκλωβισμοί κατοίκων, την ώρα που οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε κατοικίες.

Αναλυτικά, στην Κερατέα βρίσκονται και επιχειρούν 16 ομάδες ΔΙΑΣ με 64 αστυνομικούς, 13 περιπολικά της Άμεσης Δράσης με 26 αστυνομικούς, οκτώ οχήματα της Ασφάλειας με 16 αστυνομικούς, τρία οχήματα ΟΠΚΕ με 18 αστυνομικούς και επτά οχήματα της Τροχαίας με 12 αστυνομικούς.

Συνοδεύουν τους κατοίκους σε ασφαλή σημεία

Σε βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. φαίνονται αστυνομικοί να συνοδεύουν τους κατοίκους σε ασφαλή σημεία βοηθώντας τους ακόμη και με τα λίγα πράγματα που προσπάθησαν να σώσουν.

Εικόνες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κερατέα. pic.twitter.com/UXl6xwADsX — Flash.gr (@flashgrofficial) August 8, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων, που φτάνουν μέχρι τα 8 με 9 μποφόρ ενώ οι ριπές «αγγίζουν» μέχρι και τα 10.

Ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης δήλωσε στο ΣΚΑΪ ότι «η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη και καίει ανάμεσα σε οικισμούς στο Γάνι, Χάρβαλο, Δημουλάκι και Αρί. Καίει χαμηλή βλάστηση και πεύκα. Ο αέρας είναι πολύ δυνατός αλλά οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις είναι πάρα πολλές. Αν και οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν».