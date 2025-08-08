Τραγωδία στην Κερατέα: Ένας νεκρός από τη φωτιά στο Τογάνι - Φωτογραφίες από το σημείο

Μία σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε στην Κερατέα κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι της Παρασκευής, 8 Αυγούστου.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέσα σε πλινθόκτιστο σπίτι. Οι φλόγες έχουν φτάσει στις αυλές των σπιτιών και δυστυχώς σε ορισμένες οικίες μπήκαν και μέσα, καίγοντας ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά τους.

Πολιτική Προστασία

Πολιτική Προστασία

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, κατά την ενημέρωση που πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής ανέφερε τα εξής:

«Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή.

Στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί.

Στην Αχαΐα στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι πυρκαγιές είναι σε ύφεση.



Στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής, και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Χρειάστηκε να εκδοθούν 6 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής προς ασφαλή κατεύθυνση.

Στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ και παραμένουν ισχυροί μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία μηχανή, πέντε ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επίσης, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη 5 απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του.

Η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε διακοπές της κυκλοφορίας έχει προχώρησε η Τροχαία στην περιοχή της Κερατέας και του Σαρωνικού λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας -Αναβύσσου.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από το ύψος της οδού Βρυουλών έως το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.

Διακοπή της κυκλοφορίας 6των οχημάτων στη λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

Επιπρόσθετα διενεργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε. Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα και Αγιασμα.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Απανωτά ήταν τα μηνύματα από το 112 που ήχησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, καλώντας σε εκκενώσεις οικισμών. Μηνύματα έχουν σταλεί στους κατοίκους των περιοχών Συντερίνα, Λεγρενά, Χάρακα, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Παλαιά Φώκαια, Α.Τ.Ε., Δημολάκι, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Χάρβαλο, Δροσιά.