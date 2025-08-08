Αρκαδία: Φωτιά στην Μεγαλόπολη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής, 8 Αυγούστου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Αρκαδία.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ρούτσι της Μεγαλόπολης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 13 οχήματα και με 19 άτομα πεζοπόρα τμήματα.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Την ίδια στιγμή μαίνονται ανεξέλεγκτα τα μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Κερατέα και Ηλεία.