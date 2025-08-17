Σε εξέλιξη η ψηφιακή καταγραφή των ζημιών από τις φωτιές σε Πρέβεζα, Άρτα και Χίο

Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών και στις περιοχές που επλήγησαν από την μεγάλη φωτιά σε Πρέβεζα και 'Αρτα, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα εξειδικευμένα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, πραγματοποιούν με εντατικούς ρυθμούς αυτοψίες στα πληγέντα σημεία, βάσει των σχετικών υποδείξεων.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τις αυτοψίες στις περιοχές Πρέβεζας - 'Αρτας και ειδικότερα στον δήμο Ζηρού, είναι τα εξής:

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου: Έχουν καταγραφεί 4 «πράσινα», 6 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Γυμνοτόπου: Έχουν καταγραφεί 11 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Δρυοφύτου: Έχουν καταγραφεί 7 «κίτρινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης: Έχουν καταγραφεί 3 «πράσινα», 8 «κίτρινα» και 6 «κόκκινα» κτίρια.

Από το υπουργείο σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να μεταβληθούν, καθώς τα κλιμάκια συνεχίζουν τις αυτοψίες και καταχωρούν τα νέα δεδομένα στην ψηφιακή εφαρμογή «Digispect», η οποία συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτύπωσης και καταγραφής των πληγέντων κτιρίων.

Οι ζημιές στη Χίο

Στη Χίο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), πραγματοποιώντας αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές, με στόχο την άμεση εκτίμηση των ζημιών και την καταγραφή των αναγκών αποκατάστασης.

Οι αυτοψίες διεξάγονται με τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Digispect, η οποία διευκολύνει σημαντικά το έργο των μηχανικών, επιτρέποντας την ταχύτερη εισαγωγή των Δελτίων Ταχείας Αυτοψίας και την ασφαλή συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από το πεδίο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του τελευταίου 24ώρου, τα αποτελέσματα των αυτοψιών στις πληγείσες δημοτικές κοινότητες έχουν ως εξής:

Δημοτική Κοινότητα Βολισσού:

1 κτίριο χαρακτηρίστηκε πράσινο ,

2 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα,

1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κόκκινο.

Δημοτική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς:

1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κόκκινο.

Οι αυτοψίες συνεχίζονται και τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται συνεχώς, καθώς τα κλιμάκια επεκτείνουν τη δράση τους σε όλα τα σημεία που επλήγησαν. Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, τόνισε ότι: «Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης. Οι πληγέντες πολίτες πρέπει να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής».