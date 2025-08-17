Κύπρος: Μεγάλη φωτιά στην Πάφο - Απειλούνται σπίτια και παρεκκλήσια

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην Πάφο, καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι στην περιοχή του Μελισσόβουνου, κοντά σε κατοικίες, παρεκκλήσια και τις κεραίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.





Οι φλόγες επεκτάθηκαν με ταχύτητα λόγω των δυνατών ανέμων και της πυκνής βλάστησης, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μέτωπο που απειλεί οικίες στις κοινότητες Τσάδα και Κοίλη. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η πυρκαγιά κινείται και προς την ιστορική Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης με τέσσερα πτητικά μέσα του Τμήματος Δασών, ενώ αναμένονται ενισχύσεις με ελικόπτερα και αεροπλάνα από Λάρνακα και Ακρωτήρι. Την ίδια ώρα, επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές.



Οι εικόνες από το σημείο όπως τις μεταδίδει ο Φιλελεύθερος είναι δραματικές, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι σε επιφυλακή.