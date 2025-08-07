Προκαλεί η Άγκυρα: Μπλόκο σε έρευνες σκάφους για λογαριασμό της Κύπρο, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ

Ξανά προκαλεί η Τουρκία, καθώς απέτρεψε το σκάφος Fugro Gauss υπό σημαία Γιβραλτάρ να πραγματοποιήσει έρευνες για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί πως ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και εξέδωσε αντί-NAVTEX, κηρύσσοντας τη NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας άκυρη και άνευ ισχύος, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Μάλιστα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, οι οποίες αναφέρουν ότι «τα αεροπορικά και ναυτικά μας μέσα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά».

Συγκεκριμένα, οι πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι «η αποφασιστικότητά μας σχετικά με τα δικαιώματά μας στην υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως δηλώθηκε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, αποδεικνύεται συνεχώς τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιεσδήποτε δραστηριότητες όπως η τοποθέτηση καλωδίων/σωλήνων ή η επιστημονική έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, ένα παράκτιο κράτος».

«Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση χωρίς να επιτρέπουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας και δεν επιτρέπουμε καμία δραστηριότητα ή έργο που αγνοεί τη χώρα μας (όπως το Έργο Διασύνδεσης της Μεγάλης Θάλασσας)», αναφέρει.

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, συνεχίζει, «η ανακοίνωση NAVWARN που εκδόθηκε στις 5 Αυγούστου 2025, σχετικά με τις γεωφυσικές έρευνες του πλοίου FUGRO GAUSS με σημαία Γιβραλτάρ, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα μας. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εξωτερικών μας εξέδωσε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και το Υπουργείο μας εξέδωσε αντί NAVTEX».

Παράλληλα, οι πηγές του υπουργείου Άμυνας σημειώνουν ότι «τα αεροπορικά και ναυτικά μας μέσα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά. Σε περίπτωση που επιχειρήσουν να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα επί τόπου».

Τι ισχυρίζεται η Άγκυρα

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Μιλλιέτ» με τίτλο «Αποτροπή της κίνησης των Ε/κ στη Γαλάζια Πατρίδα», «η ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου προσπάθησε να παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στη Μεσόγειο Θάλασσα χρησιμοποιώντας ένα πλοίο με σημαία Γιβραλτάρ, αλλά η απόπειρα αποτράπηκε. Η Άγκυρα προειδοποίησε την ε/κ διοίκηση ότι δεν θα επιτρέψει καμία απόπειρα για τετελεσμένα γεγονότα στη Μεσόγειο».

Γράφει, επιπλέον, ότι «οι Τουρκικές Ναυτικές Δυνάμεις απέτρεψαν το πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στη Μεσόγειο, μετά την έκδοση παράνομης NAVTEX από την ε/κ διοίκηση της νότιας Κύπρου. Στις 5 Αυγούστου, με μια παράνομη αναγγελία ναυσιπλοΐας (NAVTEX), η ε/κ διοίκηση ανήγγειλε μια περιοχή που περιλαμβάνει και την τουρκική υφαλοκρηπίδα, για τις θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες, που θα διεξάγει πλοίο με σημαία του Γιβραλτάρ στο πλαίσιο του έργου υποβρύχιου οπτικού καλωδίου «EMC». Ωστόσο, αυτή η απόπειρα τετελεσμένου γεγονότος εκ μέρους των Ε/κ αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Τουρκία».

Σύμφωνα με τη «Μιλλιέτ» «οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις ανέπτυξαν γρήγορα ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας προειδοποίησε το σκάφος «Fugro Gauss» ότι δεν μπορούσε να διεξάγει επιστημονικές δραστηριότητες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας. Ταυτόχρονα, η Τουρκία κήρυξε τη NAVTEX της ε/κ πλευράς άκυρη και άνευ ισχύος. Παρόμοια απόπειρα της Ελλάδας κοντά στο νησί της Καρπάθου τον Ιούλιο είχε επίσης αποτραπεί από το τουρκικό ναυτικό».

Ακόμα, η Μιλλιέτ υπογραμμίζει πως «διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι το εν λόγω έργο οπτικών ινών είναι διαφορετικό από το έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας «Great Sea» μεταξύ της Ελλάδας και του νησιού της Κύπρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι και τα δύο έργα υπόκεινται στις ίδιες νομικές διαδικασίες. Οι πηγές δήλωσαν ότι, σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, κάθε έργο που διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας — η οποία καταχωρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020 — απαιτεί τη ρητή έγκριση της Τουρκίας ως παράκτιας χώρας. Οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι η γερμανική εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος σημαίας του σκάφους και το ίδιο το σκάφος συνεργάστηκαν, υποστηρίζοντας ότι «η ε/κ πλευρά πρέπει να καταλάβει ότι οι γνωστές προσπάθειές της να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα δεν θα αποφέρουν αποτελέσματα — ούτε στην πράξη ούτε από νομική άποψη».

Η Μιλλιέτ γράφει επίσης ότι «το 2024, το έργο του καλωδίου οπτικών ινών «Blue Raman», το οποίο διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς τηρήθηκαν οι απαραίτητες διπλωματικές διαδικασίες και δόθηκε και η έγκριση της Τουρκίας. Ωστόσο, λόγω της άρνησης της Ελλάδας να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διαδικασίες, το έργο της διασύνδεσης «Great Sea» μεταξύ Κρήτης και Κύπρου δεν προχώρησε, λόγω της αποφασιστικής στάσης της Τουρκίας».