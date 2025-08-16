Ανατροπή με τον 25χρονο για τη φωτιά στην Πάτρα - Νέα στοιχεία για το πως ξεκίνησε η καταστροφή

Nέα αποκαλυπτικά στοιχεία για το πως ξεκίνησε η καταστροφική φωτιά στην Πάτρα, φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής Yπηρεσίας



Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία ντοκουμέντο που έφερε στο φως δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA, στην περιοχή Βασιλικό, κλαδιά δέντρου βρίσκονται ανάμεσα σε καλώδια ηλεκτροδότησης.



Οι αρχές εκτιμούν πως σημειώθηκε «ένωση των δύο φάσεων του ρεύματος», «δημιουργία ενός διαρκούς βραχυκυκλώματος» και «συνεχείς σπινθηρισμούς» οι οποίοι κατέληξαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα η φωτιά να λάβει πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

ALPHA TV

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει και ο δικαστικός πραγματογνώμονας ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και έκανε αυτοψία.

Κηλίδωση του μεγάλου μετώπου



Ανατρεπτικά είναι και τα στοιχεία που έχει η στα χέρια της η Πυροσβεστική αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο γηροκομείο στην περιοχή της Πάτρας. Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησαν έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής, εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά ξεκίνησε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.



Ακόμη, οι Αρχές έχουν στα χέρια του μια καταλυτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. Ο άνθρωπος αυτός ξεκαθαρίζει πως ο 25χρονος που συνελήφθη και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, μπήκε στο χωράφι όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να τη σβήσει.



Μάλιστα κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι πριν τον τυλίξουν οι φλόγες.