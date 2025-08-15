Φωτιές: Τέσσερις μέρες χωρίς νερό περιοχές της Πάτρας - Χωρίς ρεύμα η Χίος

Για τέταρτη μέρα, οι κάτοικοι της Πάτρας που βρέθηκαν στο πύρινο μέτωπο ή κοντά σε αυτό, ζουν χωρίς σταγόνα νερό.

Στην Αρόη και τα Συχαινά, η βρύση δεν στάζει. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το thebest.groυρές σχηματίζονται παντού. Στη βρύση του Διάκου, άνθρωποι με μπουκάλια και παγούρια περιμένουν για λίγες γουλιές.

Οι ηλικιωμένοι και οι ανήμποροι μένουν αποκλεισμένοι, χωρίς να μπορούν να φτάσουν στα σημεία διανομής. Η μόνη λύση; Σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ που άνοιξαν ακόμα και ανήμερα της Παναγίας. Αλλά τα ράφια με τα εμφιαλωμένα αδειάζουν αστραπιαία.



Η ΔΕΥΑΠ, επικαλούμενη ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ , λέει πως οι εργασίες στο Βελβίτσι – Μπάλα συνεχίζονται. Μόλις πέσει το ρεύμα στις γεωτρήσεις, θα έρθει και το νερό. Αλλά μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, τίποτα δεν είχε αλλάξει.

Υδροφόρες στους δρόμους

Από το Ανατολικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, μοιράζονται εμφιαλωμένα νερά. Στις 3 μ.μ., υδροφόρα στην πλατεία Αρόης. Το απόγευμα, υδροφόρα και στην Αγία Ειρήνη, Ριγανόκαμπος.

Και χωρίς ρεύμα

Η βλάβη στα Μοιρέικα συνεχίζεται. Βραχνέικα, Μονοδένδρι, Ροΐτικα και γύρω περιοχές βυθισμένες στο σκοτάδι. Εκτιμάται ότι η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου.



Στη Χίο, συνεργεία δίνουν μάχη για τη Βολισσό και τους παραλιακούς οικισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο politischios.gr τα υπόλοιπα χωριά της Αμανής θα χρειαστούν 2-3 μέρες ακόμη. Στη Νέα Ποταμιά, στήνεται προσωρινή γεννήτρια.