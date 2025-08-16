Breaking news icon BREAKING
Φωτιά στο Περγιάλι Κορινθίας

Ελλάδα Πάτρα Φωτιά Πυροσβεστική Local News

Φωτιά στην Πάτρα: Χειρουργήθηκε ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα και τραυματίστηκε σοβαρά

Ο άτυχος πυροσβέστης αποκόμισε πολλαπλά κατάγματα και η αποκατάστασή του θα πάρει μήνες - Ανασύρθηκε από άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοβαρά τραυματίας είναι ο πυροσβέστης που έπεσε στη χαράδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της αναζωπύρωσης της φωτιάς στην περιοχή Μπάλα, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο πυροσβέστης έχει σπάσει το δεξί γόνατό του, το οποίο χειρουργήθηκε, έχει κάταγμα στη φτέρνα και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο. Η αποκατάστασή του θα διαρκέσει μήνες.

TEMPO24.NEWS 
TEMPO24.NEWS 

Υπενθυμίζεται, ότι η πτώση του έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώ ανασύρθηκε από την χαράδρα στο βουνό μετά από επέμβαση ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.

