Πυροσβέστες καταγγέλλουν επίθεση ενώ έσβηναν φωτιά στον Ασπρόπυργο - Τους απείλησαν με όπλο

Για σοβαρή επίθεση εναντίον τους κάνουν λόγο πυροσβέστες την ώρα που επιχειρούσαν σε φωτιά στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με σχετική καταγγελία στο Πανελλαδικό Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου, όπου εκδηλώνονται σχεδόν καθημερινά πυρκαγιές από καύση καλωδίων.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, στο σημείο εμφανίστηκαν τρία άτομα Ρομά, που, όπως αναφέρεται ο ένας κρατούσε ξύλινο καδρόνι, ο δεύτερος λοστό, ενώ ο τρίτος είχε πυροβόλο όπλο, με το οποίο σημάδευε τους πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες τονίζουν ότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά με σοβαρές ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα αλλά και τραυματισμούς συναδέλφων τους.

Ολόκληρη η καταγγελία πυροσβεστών

«Ενημέρωση και αίτημα ενεργειών για περιστατικό επίθεσης κατά πυροσβεστικών δυνάμεων στον Ασπρόπυργο

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 19/09, κατά τις απογευματινές ώρες, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου, φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση, συνήθως κοντά στο παλαιό συνεργείο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου τίθενται σε καύση καλώδια.

Στο σημείο μετέβη το όχημα ΜΕΤΠΕ 2 για κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, εισήλθαν στον χώρο τρία άτομα Ρομά, εκ των οποίων:

ο ένας κρατούσε ξύλινο καδρόνι,



ο δεύτερος λοστό,

και ο τρίτος έφερε πυροβόλο όπλο, με το οποίο σημάδευε τους συναδέλφους.

Επισημαίνεται ότι στο παρελθόν έχουν σημειωθεί:

σοβαρές ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα,



καθώς και τραυματισμοί συναδέλφων σε αντίστοιχα περιστατικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Ηγεσία για το συγκεκριμένο συμβάν.

Εάν προσήλθε η Ελληνική Αστυνομία στο σημείο και εάν προέβη σε σύλληψη των εμπλεκομένων. Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε, ώστε να μην επαναλαμβάνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση τέτοιου είδους περιστατικά.

Πόσα περιστατικά επιθέσεων από Ρομά κατά πυροσβεστικών δυνάμεων έχουν καταγραφεί την τελευταία πενταετία.

Τέλος, τονίζουμε ότι είναι αδιανόητο να τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή για ένα μάτσο καλώδια, και ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την εξασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού μας.»