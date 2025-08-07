«Αγνοώ την εντολή» - Η «ανταρσία» αυτοθυσίας πυροσβέστη στον Χολαργό και η φόρτιση της συζύγου του

Η Πυροσβεστική καλείται καθημερινά να επέμβει σε εκατοντάδες περιστατικά. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο επικίνδυνα. Κι εμείς θα διαβάσουμε την είδηση στα sites, θα πέσουμε πάνω της σκρολάροντας στα social ή θα αφιερώσουμε ένα λεπτό από τη ζωή μας για να τη δούμε στα δελτία ειδήσεων, αν βρει τον χώρο της κι εκεί... Κι έπειτα θα συνεχίσουμε τη ζωή μας, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα...

Κι όμως, πίσω από αυτό που μοιάζει ρουτίνα, συχνά κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες, που συγκινούν. Όπως η ιστορία του πυροσβέστη που αψήφησε τον κίνδυνο, «έγραψε» την άνωθεν εντολή και όρμησε μαζί με τον διοικητή του στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργό, στο συμβάν με τον 57χρονο άνδρα με τα ψυχικά προβλήματα που πετούσε μολότοφ στους αστυνομικούς.

Η υπόθεση έληξε σχεδόν αναίμακτα (τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός και ο άνδρας συνελήφθη), ωστόσο το σημείο θα μπορούσε να έχει γίνει... Κούγκι και οι πυροσβέστες που κλήθηκαν επί τόπου, θα μπορούσαν να έχουν γίνει ακόμη ένα όνομα στη μακρά λίστα που έχει πέσει στο καθήκον.

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»

Τη στιγμή που το διαμέρισμα στον Χολαργό είχε πάρει φωτιά, ο διοικητής του 4ου Πυροσβεστικού Σταθμού δήλωσε πως θα επέμβει για την κατάσβεση και έδωσε εντολή ότι θα μπει μόνος. Ωστόσο, ένας εκ των πυροσβεστών αγνόησε την εντολή και αποφάσισε να εισέλθει μαζί του.

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο. Θα μπούμε μαζί», είπε στον διοικητή του και οι δύο άνδρες όρμησαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα.

Η ανατριχιαστική ανάρτηση της συζύγου

Αυτή την ιστορία αυτοθυσίας και αυταπάρνησης αποκάλυψε η σύζυγος του πυροσβέστη, με μια ανατριχιαστική ανάρτηση στο Facebook.

Η γυναίκα εξιστορεί το πώς ο σύζυγός της αποφάσισε να αψηφήσει τον κίνδυνο και να ακολουθήσει τον ανώτερό του μέσα στο σπίτι που είχε πάρει φωτιά και παράλληλα αναρωτιέται: «Αν σε είχα χάσει, έτσι ηρωικά, πόση παρηγοριά θα μου έδινε αυτό;».

«Πότε ακριβώς η αίσθηση καθήκοντος αγκαλιάζεται με την αυτοθυσία; Χθες στο περιστατικό με τον 57χρονο, θύμα ψυχικής νόσου, ο οποίος εκτόξευε μολότοφ με βαλλίστρα και στο σπίτι του οποίου βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο, συνέβησαν τα εξής:

Σε μια από τις μολότοφ, παίρνει φωτιά το διαμέρισμα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέχουν σε απόσταση ασφαλείας περίπου 150 μέτρα. Ο διοικητής του 4ου Π. Σ. που είναι στο πεδίο δηλώνει: Θα μπω μέσα για κατάσβεση και η εντολή είναι σαφής. Θα μπω μόνος μου. Και ορθώνει ο δικός μου το ανάστημα: Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο. Θα μπούμε μαζί.

Κάπως έτσι μπούκαραν για κατάσβεση με κίνδυνο της ζωής τους καθώς στο ενδιάμεσο από την απόσταση ασφαλείας είχε ήδη τραυματιστεί ένας αστυνομικός, ελαφρά.

Σήμερα το πρωί στην αναφορά της βάρδιας απένειμαν τα εύσημα στον καλό μου. Κι εγώ έμεινα να συλλογίζομαι: Αν σε είχα χάσει, έτσι ηρωικά πόση παρηγοριά θα μου έδινε αυτό;

ΥΓ. Το σκυλάκι μέσα στο σπίτι, το είχε τελικά σκοτώσει ο ίδιος πριν προλάβουν να επέμβουν. Δεν ανεβάζω το βίντεο, είναι σκληρό.

ΥΓ2. Ο καλός μου μετά την επέμβαση».