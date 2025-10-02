Ηράκλειο: Φωτιά τώρα στην περιοχή Μαλάδες - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε την περιοχή Μαλάδες στο Ηράκλειο.

Η φωτιά καίει δασική έκταση.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε και να καίει μέσα σε καλαμιές, στον «Δρακουλιάρη» ποταμό. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρακουλιάρης #Ηράκλειο #Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρςες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, 2025

Ήχησε το 112

Μάλιστα στην περιοχή ήχησε και το 112. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα που δέχτηκαν οι κάτοικοι.