Ηράκλειο: Φωτιά τώρα στην περιοχή Μαλάδες - Ήχησε το 112

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Φωτο αρχείου: intime
Φωτο αρχείου: intime
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 15:36

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε την περιοχή Μαλάδες στο Ηράκλειο.

Η φωτιά καίει δασική έκταση.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε και να καίει μέσα σε καλαμιές, στον «Δρακουλιάρη» ποταμό. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. 

Ήχησε το 112

Μάλιστα στην περιοχή ήχησε και το 112. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα που δέχτηκαν οι κάτοικοι.

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Ηράκλειο Local News

