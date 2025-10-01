Ελλάδα Φωτιά Ρόδος Πυροσβεστική Local News

Συναγερμός για φωτιά στη Ρόδο - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή ανάμεσα στην Αρχίπολη και την Ελεούσα.

Συναγερμός σήμανε λόγω φωτιάς που ξέσπασε στη Ρόδο σε δασική περιοχή ανάμεσα στην Αρχίπολη και την Ελεούσα.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει για την κατάσβεση τόσο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής όσο και εθελοντές, με σκοπό να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, το οποίο έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά είναι ορατή περισσότερο από το χωριό της Ελεούσας και προσδιορίζεται δίπλα σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Ρόδου.

