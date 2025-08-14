Αυτοί είναι οι εμπρηστές της Αχαΐας: Έβαλαν φωτιά και το έσκασαν με το μηχανάκι - Φωτό ντοκουμέντο

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται από το βράδυ της Τετάρτης (13/8) δύο νεαροί που κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών Πάτρας και πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων, μπαίνοντας ουσιαστικά στον αστικό ιστό και προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δύο μοναστήρια.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στα Συχαινά, είναι ένας 27χρονος και ένας 19χρονος, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από βίντεο και μαρτυρίες, ενώ ο 19χρονος έχει ήδη ομολογήσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 19χρονος ομολόγησε ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Μάλιστα, το flash.gr έχει στη διάθεσή του το οπτικό υλικό με τους δύο νεαρούς, το οποίο και οδήγησε τελικά και στη σύλληψή τους από την ΕΛΑΣ.

Φωτ.: flash.gr

Σημειώνεται ότι η φωτιά μπήκε όταν είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και δεν πετούσαν τα εναέρια μέσα, ενώ ήταν σε εξέλιξη μία ακόμα πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι.

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε στη διάθεσή της η Πυροσβεστική και δόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί για την ταυτοποίηση δύο οχημάτων που φαίνονταν στο οπτικό υλικό.

Φωτ.: flash.gr

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το βίντεο απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛΑΣ, έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Φωτ.: flash.gr

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και με συρραφή από άλλο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, όταν η γυναίκα είδε αυτά τα δύο νεαρά άτομα, τα ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί. Τότε εκείνα εξαφανίστηκαν, όμως η γυναίκα κράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας από το μηχανάκι με το οποίο διέφυγαν. Το κατήγγειλε στους αστυνομικούς και στη συνέχεια εκείνοι κατάφεραν να τους εντοπίσουν, να τους προσαγάγουν και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Φωτ.: flash.gr

Από το στοιχείο αυτό οδηγήθηκαν στους δύο κατηγορούμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και επικαλείται κενά μνήμης λέγοντας ότι είχε πιει τσίπουρο, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς η σύλληψη έγινε μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Και οι δύο δεν έχουν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.

Στον εισαγγελέα ο 25χρονος

Ταυτόχρονα, ένα ακόμα άτομο προσήχθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/8) ως ύποπτο από την περιοχή της Αρόης, ενώ στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη χθες με την κατηγορία του εμπρησμού στην περιοχή του Γηροκομειού.

Ο 25χρονος που συνελήφθη, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πάτρας κατηγορούμενος για εμπρησμό, ενώ ο ίδιος αρνείται πεισματικά κάθε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι, όπως καταθέτουν, τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα στον χώρο του Γηροκομείου, από όπου λίγο αργότερα ξεκίνησε φωτιά.

Ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό στην Πάτρα

Την ίδια ώρα, ο άνδρας που προσήχθη τα ξημερώματα στην Αρόη εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμούς και η Αστυνομία θα συνεννοηθεί με τον εισαγγελέα για την τύχη του, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του.

Ο προσαχθείς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για φωτιές σε κάδους και ληστεία.