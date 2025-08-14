Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα - Ξανά στην κυκλοφορία οι δρόμοι

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (14/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Μάλιστα, για λίγη ώρα, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, διενεργήθηκε εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεταμορφώσεως όπου τα οχήματα δεν επιτρέπεται να κινούνται προς την οδό Πόρτο Εννέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, έχει προβλεφθεί πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, για Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια ΒΑ Πελοπόννησο και Θράκη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.