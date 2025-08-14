Η Πάτρα μετρά τις πληγές της από τις φωτιές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Αντιμέτωπη με τα αποκαΐδια είναι η Αχαΐα την Πέμπτη 14 Αυγούστου, μετά από δύο 24ωρα που έκαναν τους κατοίκους αφενός να μετρούν τις καταστροφές που άφησε πίσω της η φωτιά και αφετέρου να αγωνιούν για το τι μέλλει γενέσθαι με τις περιουσίες τους.

Τα πύρινα μέτωπα συγκλόνισαν όλη την Ελλάδα, και συγκεκριμένα το ένα μέτωπο της Αχαΐας έφτασε σε συνοικίες της Πάτρας, ενώ το άλλο σταμάτησε στη θάλασσα. Την Πέμπτη, μετά από νύχτες αγωνίας και δύσκολης μάχης με τις φλόγες, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες με το κύριο μέτωπο να κινείται από τις Κεραίες πίσω από την Αρόη, προς τον Ρωμανό. Κάτοικοι από κοινού με τις πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούσαν να κοπάσουν τις φλόγες και να τις απομακρύνουν από τα σπίτια τους.

Πηγή: Eurokinissi

Πηγή: Eurokinissi

Η αχαϊκή πρωτεύουσα καλείται τώρα να μετρήσει τις πληγές της. Πέρα από τα χιλιάδες στρέμματα δάσους που έγιναν στάχτη, η φωτιά πέρασε μέσα από την Βιομηχανική Περιοχή, καταστρέφοντας ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, αλλά κι έναν αποθηκευτικό χώρο με λιπάσματα.

Πηγή: Eurokinissi

Πηγή: Intime news

Το μέτωπο της δυτικής Αχαΐας ξεκίνησε από τον δήμο Ερυμάνθου και σταμάτησε κυριολεκτικά στην θάλασσα. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο κατάστημα εστίασης στην περιοχή Τσουκαλέικα που βρισκόταν δίπλα στο κύμα, έγινε στάχτη. Μάλιστα, κτηνοτρόφοι έχασαν τα ζώα τους, καθώς δεν μπόρεσαν να τα μεταφέρουν εγκαίρως σε ασφαλές μέρος, ενώ κάηκαν και θερμοκήπια.

«Νεκροταφείο» αυτοκινήτων

Οι εικόνες από τα Στεναΐτικα της Κάτω Αχαΐας, όπου κάηκαν αμέτρητα οχήματα σε μάντρα του ΟΔΔΥ, κατά το πέρασμα της μεγάλης φωτιάς, αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής από την πύρινη λαίλαπα.

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως φαίνεται παρακάτω.

Φωτο: Intime

SOS από ειδικούς για καρκινογόνες ενώσεις στην ατμόσφαιρα μετά τη φωτιά

Πολύ σοβαρό είναι το αποτύπωμα της πυρκαγιάς που κατέκαψε την Πάτρα τα προηγούμενα 24ωρα, όσον αφορά την υγεία των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα ειδικά για τους κατοίκους της Αχαΐας, καθώς η φωτιά δεν πέρασε μόνο από δέντρα, αλλά και από εργοστάσια με τοξικά υλικά στη Βιομηχανική Ζώνη και από αυτοκίνητα.

Ο πρόεδρος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Σαρηγιάννης, διευκρίνισε: «Είμαστε σε πολύ υψηλές τιμές, πάνω από 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο ανάλογα με το σημείο, κάτι το οποίο δικαιολογείται ακριβώς λόγω των δασικών πυρκαγιών», αναφερόμενος στα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια που εκλύονται από τις πυρκαγιές.

Όπως επισημαίνει, το 40 είναι το όριο ασφαλείας. Κανονικά έπρεπε να έχουμε μηδέν, θεωρητικά, σημείωσε ο κ. Σαρηγιάννης.

Πέρα από τα επίπεδα ρόλο παίζει και η σύσταση αυτών των μικροσωματιδίων.

«Αυτά είναι κυρίως αιθάλη προφανέστατα, αλλά η αιθάλη έχει μέσα και έχει προσροφήσει αέρια που προκύπτουν από την καύση τεχνητών υλικών όπως διοξίνες και φουράνια και ακόμη και μέταλλα που προκύπτουν πάλι απ’ την καύση τεχνητών υλικών και έτσι αυτό που εισπνέουμε δεν είναι απλώς ένα σωματίδιο στάχτης, ας το πούμε έτσι, το οποίο μπορεί να εισπνεύσουμε και άλλες στιγμές. Δημιουργεί και αυτό από μόνο του προβλήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δημιουργούν ακόμα περισσότερα προβλήματα οι προσροφήσεις και αυτά είναι πολύ συχνά καρκινογόνες ουσίες, αυτές που ανέφερα προηγουμένως οι διοξίνες τα φουράνια, οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι καρκινογόνες ουσίες, για τις οποίες στην πραγματικότητα δεν υπάρχει όριο ασφαλείας. Εκεί, πρέπει να μην υπάρχουν», επισήμανε.

«Ο καπνός στις περιοχές, ανάλογα με το τι καίγεται, για παράδειγμα στην Πάτρα είχαμε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο, δεν είναι απλός καπνός, η αιθάλη αυτή καθ’ εαυτή. Είναι πολλές περιοχές μικτής καύσης όπου καίγεται και βιομάζα αλλά και τεχνητά υλικά, μέταλλα, πλαστικά, ελαστικά κλπ, κάτι το οποίο οδηγεί σε έκλυση πιο επικίνδυνων ενώσεων, διοξίνες και φουράνια, καρκινογόνες ενώσεις.

Αυτά τα σωματίδια είναι επικίνδυνα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι η επίπτωση του σωματιδίου του ίδιου μηχανικά, μπαίνοντας στον πνεύμονα που αρχίζει να ενεργοποιεί διαδικασίες φλεγμονής στο επιθήλιο του πνεύμονα και άρα να δημιουργήσει μια έξαρση σε προβλήματα άσθματος, βρογχίτιδας αντίστοιχα και λοιμώξεων, αν υπάρχει προϋπάρχουσα λοίμωξη του αναπνευστικού, προφανέστατα επηρεάζεται αρνητικά. Αυτά για τα pm10, τα πιο μεγάλα σωματίδια. Υπάρχουν και τα πιο λεπτά, τα οποία είναι pm2.5.

Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή η τιμή παίζει ανάμεσα σε 35 με 69 μικρογραμμάρια για τα πιο λεπτά. Το όριο εκεί είναι 20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς 2 με 3 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας» συμπλήρωσε ο κ. Σαρηγιάννης.