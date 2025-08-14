Πάτρα: SOS από ειδικούς για καρκινογόνες ενώσεις στην ατμόσφαιρα μετά τη φωτιά

Πολύ σοβαρό είναι το αποτύπωμα της πυρκαγιάς που κατέκαψε την Πάτρα τα προηγούμενα 24ωρα, όσον αφορά την υγεία των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα ειδικά για τους κατοίκους της Αχαΐας, καθώς η φωτιά δεν πέρασε μόνο από δέντρα, αλλά και από εργοστάσια με τοξικά υλικά στη Βιομηχανική Ζώνη και από αυτοκίνητα, σημειώνει το news4health.

Ο πρόεδρος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Σαρηγιάννης, διευκρίνισε: «Είμαστε σε πολύ υψηλές τιμές, πάνω από 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο ανάλογα με το σημείο, κάτι το οποίο δικαιολογείται ακριβώς λόγω των δασικών πυρκαγιών», αναφερόμενος στα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια που εκλύονται από τις πυρκαγιές.

Όπως επισημαίνει, το 40 είναι το όριο ασφαλείας. Κανονικά έπρεπε να έχουμε μηδέν, θεωρητικά, σημείωσε ο κ. Σαρηγιάννης.

Πέρα από τα επίπεδα ρόλο παίζει και η σύσταση αυτών των μικροσωματιδίων.

«Δεν είναι απλός καπνός»

«Αυτά είναι κυρίως αιθάλη προφανέστατα, αλλά η αιθάλη έχει μέσα και έχει προσροφήσει αέρια που προκύπτουν από την καύση τεχνητών υλικών όπως διοξίνες και φουράνια και ακόμη και μέταλλα που προκύπτουν πάλι απ’ την καύση τεχνητών υλικών και έτσι αυτό που εισπνέουμε δεν είναι απλώς ένα σωματίδιο στάχτης, ας το πούμε έτσι, το οποίο μπορεί να εισπνεύσουμε και άλλες στιγμές. Δημιουργεί και αυτό από μόνο του προβλήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δημιουργούν ακόμα περισσότερα προβλήματα οι προσροφήσεις και αυτά είναι πολύ συχνά καρκινογόνες ουσίες, αυτές που ανέφερα προηγουμένως οι διοξίνες τα φουράνια, οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι καρκινογόνες ουσίες, για τις οποίες στην πραγματικότητα δεν υπάρχει όριο ασφαλείας. Εκεί, πρέπει να μην υπάρχουν», επισήμανε.

«Ο καπνός στις περιοχές, ανάλογα με το τι καίγεται, για παράδειγμα στην Πάτρα είχαμε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο, δεν είναι απλός καπνός, η αιθάλη αυτή καθ’ εαυτή. Είναι πολλές περιοχές μικτής καύσης όπου καίγεται και βιομάζα αλλά και τεχνητά υλικά, μέταλλα, πλαστικά, ελαστικά κλπ, κάτι το οποίο οδηγεί σε έκλυση πιο επικίνδυνων ενώσεων, διοξίνες και φουράνια, καρκινογόνες ενώσεις.

Αυτά τα σωματίδια είναι επικίνδυνα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι η επίπτωση του σωματιδίου του ίδιου μηχανικά, μπαίνοντας στον πνεύμονα που αρχίζει να ενεργοποιεί διαδικασίες φλεγμονής στο επιθήλιο του πνεύμονα και άρα να δημιουργήσει μια έξαρση σε προβλήματα άσθματος, βρογχίτιδας αντίστοιχα και λοιμώξεων, αν υπάρχει προϋπάρχουσα λοίμωξη του αναπνευστικού, προφανέστατα επηρεάζεται αρνητικά. Αυτά για τα pm10, τα πιο μεγάλα σωματίδια. Υπάρχουν και τα πιο λεπτά, τα οποία είναι pm2.5.

Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή η τιμή παίζει ανάμεσα σε 35 με 69 μικρογραμμάρια για τα πιο λεπτά. Το όριο εκεί είναι 20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς 2 με 3 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας» συμπλήρωσε ο κ. Σαρηγιάννης.