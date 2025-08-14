«Κεραυνοί» Πελετίδη για τις φωτιές στην Πάτρα: Δεν βγάζεις 112 και τελειώνεις-Η ανεπάρκεια μας έκαψε

Ιδιαιτέρως ενοχλημένος εμφανίστηκε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, από τη λειτουργία της Πολιτείας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονταν στην Αχαΐα για δύο 24ωρα και άφησαν πίσω τους στάχτη και απόγνωση.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Real FM, είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» είπε μεταξύ άλλων.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Επίσης, ο κ. Πελετίδης αναφέρθηκε στα προβλήματα ηλεκτροδότησης που υπάρχουν σε 17 περιοχές της Πάτρας και στην ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σημείωσε ότι η διακοπή ρεύματος επιφέρει και διακοπή νερού, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των κατοίκων.



Αναφέρθηκε ακόμα στον ΧΥΤΑ Ξηρόλακκα, όπου «το αστικό κράτος δεν έκανε τίποτα», όπως είπε, «παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα του δήμου, για να αποσοβήσει την καταστροφή και τελικά ο χώρος διασώθηκε και δεν πήρε φωτιά χάρη στην έγκαιρη, αποφασιστική και φιλότιμη υπερπροσπάθεια των εργαζομένων του Δήμου».



Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο δήμαρχος Πατρέων, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η εκκένωση του Καραμανδάνειου νοσοκομείου, επιτέθηκε στην κυβέρνηση με δηλώσεις του: «Tο θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».